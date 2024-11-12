Начал заглядываться на других: 66-летняя Мадонна рассталась с «мальчиком-игрушкой»
Daily Mail: Мадонна по-тихому разошлась со своим молодым человеком Моррисом
Мадонна Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/madonna
66-летняя американская певица Мадонна разошлась со своим бойфрендом — 28-летним Акимом Моррисом, которого СМИ называют её мальчиком-игрушкой. Об этом со ссылкой на близкий к артистке источник пишет Daily Mail.
Как рассказал собеседник издания, разница в возрасте всё же сыграла свою роль. Кроме того, Мадонна начала подозревать Морриса в том, что он заглядывается на других женщин.
«У Мадонны возникла та же проблема с этим парнем-игрушкой, что и со всеми ее недавними мужчинами. Разница в возрасте стала проблемой», — отметил собеседник.
Ранее Life.ru рассказывал, что Мадонна и её родные за последние время пережили несколько трагических утрат. В феврале 2023-го на 66-м году жизни умер старший брат певицы Энтони Чикконе, у которого долгое время были проблемы со здоровьем. В минувшем сентябре после долгих лет борьбы с онкологией скончалась мачеха исполнительницы Джоан Чикконе, которая заменила Мадонне маму в детстве. А спустя неделю умер и младший брат певицы — художник, дизайнер и в прошлом танцор Кристофер Чикконе. Ему было 63 года и его тоже свёл в могилу рак.