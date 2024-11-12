Начал заглядываться на других: 66-летняя Мадонна рассталась с «мальчиком-игрушкой»

66-летняя американская певица Мадонна разошлась со своим бойфрендом — 28-летним Акимом Моррисом, которого СМИ называют её мальчиком-игрушкой. Об этом со ссылкой на близкий к артистке источник пишет Daily Mail.

Как рассказал собеседник издания, разница в возрасте всё же сыграла свою роль. Кроме того, Мадонна начала подозревать Морриса в том, что он заглядывается на других женщин.