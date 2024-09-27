Умерла мачеха Мадонны, заменившая ей мать

На 82-м году жизни умерла мачеха американской певицы Мадонны (Мадонна Луиза Чикконе). Джоан Чикконе скончалась 24 сентября после продолжительной борьбы с тяжёлой формой рака, пишет TMZ.

Изначально Джоан была домработницей в семье Мадонны и носила фамилию Густафсон. Однако уже через пару лет женщина стала ближайшим родственником будущей звезды. Девочке тогда было восьми лет. Это произошло через три года после того, как умерла родная мать Мадонны (полная тёзка певицы). Джоан с отцом артистки Сильвио Энтони Чикконе прожила 58 лет вместе.