Умерла мачеха Мадонны, заменившая ей мать
TMZ: На 82-м году жизни скончалась мачеха Мадонны Джоан Чикконе
На 82-м году жизни умерла мачеха американской певицы Мадонны (Мадонна Луиза Чикконе). Джоан Чикконе скончалась 24 сентября после продолжительной борьбы с тяжёлой формой рака, пишет TMZ.
Изначально Джоан была домработницей в семье Мадонны и носила фамилию Густафсон. Однако уже через пару лет женщина стала ближайшим родственником будущей звезды. Девочке тогда было восьми лет. Это произошло через три года после того, как умерла родная мать Мадонны (полная тёзка певицы). Джоан с отцом артистки Сильвио Энтони Чикконе прожила 58 лет вместе.
Ранее стало известно о смерти матери Николь Кидман. Энн Кидман не стало на 85-м году жизни. О смерти матери актриса узнала во время Венецианского кинофестиваля. Она сразу же улетела домой, несмотря на то, что должна была получить награду за роль в фильме «Плохая девочка». Отец певицы скончался от сердечного приступа в 2014 году.