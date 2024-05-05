Поп-певица Мадонна выступила на пляже в Бразилии. По данным властей, на шоу собрались 1,6 миллиона человек.

Мадонна собрала 1,6 млн человек на бесплатном концерте в Рио-де-Жанейро. Видео © X / Guilherme Romer

Это был бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро. Песчаный пляж Копакабана был заполнен людьми, несмотря на жару и изнуряющее солнце. Многие фанаты сидели там часами или даже днями, чтобы занять лучшие места. Более богатые поклонники популярной певицы смотрели шоу с воды.

Это шоу было последним в рамках ретроспективы The Celebration Tour, которая стартовала в Лондоне. Выступление в Бразилии назвали крупнейшим за всю музыкальную карьеру артистки.