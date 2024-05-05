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5 мая, 13:16

Мадонна собрала 1,6 млн человек на бесплатном концерте в Рио-де-Жанейро

Певица Мадонна. Обложка © ТАСС / AP / Axel Schmidt

Певица Мадонна. Обложка © ТАСС / AP / Axel Schmidt

Поп-певица Мадонна выступила на пляже в Бразилии. По данным властей, на шоу собрались 1,6 миллиона человек.

Мадонна собрала 1,6 млн человек на бесплатном концерте в Рио-де-Жанейро. Видео © X / Guilherme Romer

Это был бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро. Песчаный пляж Копакабана был заполнен людьми, несмотря на жару и изнуряющее солнце. Многие фанаты сидели там часами или даже днями, чтобы занять лучшие места. Более богатые поклонники популярной певицы смотрели шоу с воды.

Это шоу было последним в рамках ретроспективы The Celebration Tour, которая стартовала в Лондоне. Выступление в Бразилии назвали крупнейшим за всю музыкальную карьеру артистки.

"Ты так и собираешься сидеть?": Мадонна унизила зрителя в инвалидной коляске на концерте
"Ты так и собираешься сидеть?": Мадонна унизила зрителя в инвалидной коляске на концерте

Однако далеко не всем удалось попасть на долгожданный концерт Мадонны. Так, например, россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Мексику. Ему отказала авиакомпания Turkish Airlines, на стойке женщина увидела российский паспорт и со словами "Ох, ещё один русский паспорт!" перечеркнула чёрной ручкой штрихкод на билете. Молодой человек потерял почти полмиллиона рублей.

Александра Мышляева
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