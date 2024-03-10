"Ты так и собираешься сидеть?": Мадонна унизила зрителя в инвалидной коляске на концерте

Поклонникам американской певицы Мадонны, пришедшим на её концерт 7 марта в Лос-Анджелесе, запомнилось не только эффектное шоу, но и позорная выходка артистки. Исполнительница потребовала от зрителя в инвалидной коляске встать и потанцевать, сказав: "Ты так и собираешься сидеть?"

Мадонна спросила у зрителя в инвалидном кресле, почему он не танцует на концерте. Видео © X (Twitter) / Pop Crave

Мужчина не поднялся, а когда Мадонна подошла поближе к краю сцены, увидела почему. Артистка извинилась и поблагодарила фаната за то, что он посетил концерт.

"Ладно, это политически некорректно, прости. Я рада, что ты здесь", — произнесла 65-летняя певица.

Впрочем, от хейта извинения не спасли — в Сети осудили Мадонну за публичное оскорбление поклонника с ограниченными возможностями.