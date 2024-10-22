«Полтора месяца не общаемся»: Клава Кока рассталась с парнем
Певица Клава Кока объявила о расставании с бойфрендом Повериным
Кока и Поверин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca
Певица Клава Кока официально подтвердила расставание с возлюбленным Александром Повериным. По словам исполнительницы хита «Покинула чат», их отношения закончились ещё полтора месяца назад.
«Теперь мы раздельно, До последнего надеялась, что этого не произойдёт. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живём вместе. Я не смогла рассказать вам сразу; всю свою боль я заглушала в работе и на студии, да и, возможно, всё-таки где-то в глубине души я еще надеялась», — написала Клава в соцсетях.
Певица добавила, что инициатором разрыва стала она сама. Артистка также попросила фанатов и журналистов не беспокоить её расспросами о причинах расставания с бойфрендом.
К слову, слухи о расставании пары появились уже давно. В частности, Поверина всё чаще видят на светских мероприятиях в одиночку, а ранее стало известно, что пара больше не живёт вместе. Сейчас Кока активно готовится к переезду в новую квартиру, но, похоже, жить в ней она будет одна. В июле этого года певица выложила у себя в соцсетях фотосессию в свадебном платье. По мнению экстрасенса, эти фото могли негативно отразиться на судьбе артистки. Мистик уверен, что подвенечным платьем Кока закрыла себе дорогу в счастливую личную жизнь.