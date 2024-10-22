«Полтора месяца не общаемся»: Клава Кока рассталась с парнем

Певица Клава Кока официально подтвердила расставание с возлюбленным Александром Повериным. По словам исполнительницы хита «Покинула чат», их отношения закончились ещё полтора месяца назад.

«Теперь мы раздельно, До последнего надеялась, что этого не произойдёт. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живём вместе. Я не смогла рассказать вам сразу; всю свою боль я заглушала в работе и на студии, да и, возможно, всё-таки где-то в глубине души я еще надеялась», — написала Клава в соцсетях.

Певица добавила, что инициатором разрыва стала она сама. Артистка также попросила фанатов и журналистов не беспокоить её расспросами о причинах расставания с бойфрендом.