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7 октября, 00:33

Брат Мадонны умер спустя неделю после смерти её мачехи

CBS News: Младший брат Мадонны Кристофер Чикконе умер в возрасте 63 лет

Младший брат Мадонны, художник, дизайнер Кристофер Чикконе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / s_bukley

Младший брат Мадонны, художник, дизайнер Кристофер Чикконе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / s_bukley

Младший брат поп-легенды Мадонны художник, дизайнер и бывший танцор Кристофер Чикконе скончался 4 октября в возрасте 63 лет после тяжёлой борьбы с раком. Об этом сообщило CBS News, ссылаясь на его представителя Брэда Тейлора.

Кристофер Чикконе родился в Мичигане 22 ноября 1960 года, на два года позже своей знаменитой сестры. С самого начала её музыкальной карьеры он принимал активное участие, выступая в качестве танцора на подтанцовках. В 1984 году его можно было увидеть в клипе на хит Мадонны Lucky Star.

Чикконе также оставил заметный след в искусстве и индустрии развлечений, выступив арт-директором на мировых турах Мадонны Blond Ambition (1990) и The Girlie Show (1993). Кроме того, в 90-е годы он снял несколько видеоклипов для таких звёзд, как Долли Партон и Тони Беннетт. Позднее его профессиональные интересы переключились на дизайн интерьеров, где он оформлял дома сестры в Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.

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Ранее Life.ru уже сообщал о том, что семья Мадонны столкнулась с рядом утрат. В феврале 2023 года скончался её старший брат Энтони Чикконе в возрасте 66 лет, долгое время страдавший от проблем со здоровьем. В сентябре этого года умерла мачеха певицы Джоан Чикконе, заменившая Мадонне мать в детстве, после продолжительной борьбы с раком.

Кирилл Сосновских
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