Пять киноляпов из «Бригады», которые вот уже как 22 года смешат людей

Осень 2002 года. По телеку стали показывать «Бригаду» — сериал, навсегда изменивший детство целого поколения. Для девяностых это стало настоящим культурным шоком. Саша Белый, харизматичный и опасный, стал кумиром, своеобразным антигероем, на которого равнялись миллионы. Мы, заядлые поклонники сериала, пересматривающие его с завидной регулярностью, уверены: знаем каждую реплику Белого, Космоса и Пчелы наизусть. Но даже преданное сердце поклонников не уберегло нас от открытия нескольких любопытных киноляпов. Готовы поспорить, вы тоже их пропустили!

«Газель» из будущего

Фото © сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев и др. / YouTube / MilanKa

В седьмой серии сериала киллеры направляются к колесу обозрения, а за ними мчится «газель». На первый взгляд это может показаться незначительным моментом. Но давайте вспомним, что действие сериала разворачивается в 1993 году, а производство «газелей» началось только в 1994-м. Похоже, здесь мы наблюдаем проявление машины времени!

Стадион «Лужники»

Фото © сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев и др. / YouTube / MilanKa

Вспомните ту легендарную сцену: Белый, Космос, Пчёла и Фил наслаждаются пивом на фоне панорамных Воробьёвых гор... Только вот шикарный вид на «Лужники» с обновлённой крышей — явный анахронизм! Ведь события сериала разворачиваются в 1989 году, а стадион в таком виде появился лишь десять лет спустя. Это лишь верхушка айсберга временных несостыковок.

Доллары

Фото © сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев и др. / YouTube / MilanKa

Доллары в «Бригаде» ведут себя ещё интереснее: в одних кадрах — купюры образца 1996 года, в других — 1995-го, а действие-то происходит в 1993-м! Машина времени в деле?

Компьютер у рядового милиционера

Фото © сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев и др. / YouTube / MilanKa

Ещё один ляп, который наверняка прятался от вас многие годы, если не до сих пор. Помните момент, когда Пчёла оказался на допросе? Так вот, если в современности мы уже не удивляемся компьютерам, то действие сериала описывает историю 1989 года. Откуда в кабинете следователя стоит компьютер? Вряд ли рядовой милиционер мог похвастаться такой техникой в те годы.

Центробанк, которого не было

Фото © сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев и др. / Kino-teatr

Наконец, жена Космоса, весело предрекая сыну ограбление Центробанка… забывает, что Центральный банк РФ появился только в 1990-м. Создатели сериала, кажется, устроили собственную игру со временем, и «Бригада» живёт по своим, несколько вольным, правилам.