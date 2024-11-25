Пять киноляпов из «Бригады», которые вот уже как 22 года смешат людей
Как давно вы пересматривали сериал «Бригада»? Готовы поспорить, что некоторые киноляпы не замечали. Рассказываем про самые неочевидные из них.
Осень 2002 года. По телеку стали показывать «Бригаду» — сериал, навсегда изменивший детство целого поколения. Для девяностых это стало настоящим культурным шоком. Саша Белый, харизматичный и опасный, стал кумиром, своеобразным антигероем, на которого равнялись миллионы. Мы, заядлые поклонники сериала, пересматривающие его с завидной регулярностью, уверены: знаем каждую реплику Белого, Космоса и Пчелы наизусть. Но даже преданное сердце поклонников не уберегло нас от открытия нескольких любопытных киноляпов. Готовы поспорить, вы тоже их пропустили!
«Газель» из будущего
Фото © сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев и др. / YouTube / MilanKa
В седьмой серии сериала киллеры направляются к колесу обозрения, а за ними мчится «газель». На первый взгляд это может показаться незначительным моментом. Но давайте вспомним, что действие сериала разворачивается в 1993 году, а производство «газелей» началось только в 1994-м. Похоже, здесь мы наблюдаем проявление машины времени!
Стадион «Лужники»
Фото © сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев и др. / YouTube / MilanKa
Вспомните ту легендарную сцену: Белый, Космос, Пчёла и Фил наслаждаются пивом на фоне панорамных Воробьёвых гор... Только вот шикарный вид на «Лужники» с обновлённой крышей — явный анахронизм! Ведь события сериала разворачиваются в 1989 году, а стадион в таком виде появился лишь десять лет спустя. Это лишь верхушка айсберга временных несостыковок.
Доллары
Фото © сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев и др. / YouTube / MilanKa
Доллары в «Бригаде» ведут себя ещё интереснее: в одних кадрах — купюры образца 1996 года, в других — 1995-го, а действие-то происходит в 1993-м! Машина времени в деле?
Компьютер у рядового милиционера
Фото © сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев и др. / YouTube / MilanKa
Ещё один ляп, который наверняка прятался от вас многие годы, если не до сих пор. Помните момент, когда Пчёла оказался на допросе? Так вот, если в современности мы уже не удивляемся компьютерам, то действие сериала описывает историю 1989 года. Откуда в кабинете следователя стоит компьютер? Вряд ли рядовой милиционер мог похвастаться такой техникой в те годы.
Центробанк, которого не было
Фото © сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев и др. / Kino-teatr
Наконец, жена Космоса, весело предрекая сыну ограбление Центробанка… забывает, что Центральный банк РФ появился только в 1990-м. Создатели сериала, кажется, устроили собственную игру со временем, и «Бригада» живёт по своим, несколько вольным, правилам.
Несмотря на наличие киноляпов и несоответствий, которые можно заметить при внимательном просмотре «Бригады», этот сериал остаётся настоящей классикой отечественного телевидения. Его запоминающиеся персонажи, динамичный сюжет и глубокие эмоции продолжают вдохновлять и затрагивать сердца зрителей. Именно благодаря уникальной атмосфере, а также той культуре и жизненным реалиям, которые он отражает, «Бригада» завоевала свою нишу в сердцах многих. Мы любим и уважаем этот сериал не только за его недостатки, но и за то значение, которое он имеет в нашей жизни. Кстати, недавно Life.ru рассказывал, как изменились актёры главных ролей за 20 лет после выхода сериала.
Сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев и др. / Kinopoisk