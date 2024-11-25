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25 ноября, 15:00

Тест: Только дети СССР на 6/6 угадают, из каких мультиков эти фразы

Время вспомнить, чему вас научили самые первые в жизни друзья — Карлсон, Матроскин и другие сказочные персонажи, фразы которых до сих пор иногда проскакивают в мыслях!

Волшебный мир советских мультфильмов, бесспорно, навсегда останется в наших сердцах. Каждая сцена, каждая фраза пробуждает тёплые воспоминания и вызывают улыбку. Яркие персонажи стали настоящими символами детства, научили дружбе, смелости и доброте, а также подарили множество ценных жизненных уроков. Так давайте вновь окунёмся в атмосферу того времени и вспомним, в каких мультиках можно встретить эти забавные, но в то же время очень мудрые фразы!

Даже будучи взрослым, вы не прочь окунуться в юность и пересмотреть старые добрые мультфильмы? Тогда вам точно не составит труда набрать максимальный балл и отгадать все семь советских мультиков по кадру с девочкой! А с этим тестом вряд ли справятся даже истинные киноманы — нужно отгадать все неправильно переведённые названия фильмов СССР.

Тест: Мама Дяди Фёдора или многодетная обезьянка — кто вы из мам мультфильмов СССР
Тест: Мама Дяди Фёдора или многодетная обезьянка — кто вы из мам мультфильмов СССР
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Виктория Мишинкина
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