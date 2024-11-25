Как выглядят и что стало с 7 самыми скандальными участниками «Дома-2» спустя 20 лет

Прошло два десятилетия с момента, как на экраны вышел «Дом-2» — реалити-шоу, которое разделило зрителей на два лагеря: поклонников и тех, кто его ненавидел. Несмотря на это, проект оставил яркий след в российской культуре. Многие его участники превратились в культовых персонажей, а их судьбы после шоу до сих пор вызывают интерес. Давайте узнаем, как сложилась жизнь самых скандальных звёзд «Дома-2».

Май Абрикосов — от эпатажного героя до затворника

Май Абрикосов: чем живёт звезда «Дома-2». Фото © Telegram / Кабачок Тертишного, © kino-teatr

Май Абрикосов, в миру Роман Тертишный, был настоящей звездой первых лет «Дома-2». Его необычный образ, саркастичные высказывания и роман с Алёной Водонаевой сделали парня одним из самых обсуждаемых участников. Однако после ухода с проекта Май резко сменил курс. Сейчас Абрикосов живёт в деревне, ведёт блог и активно пишет на заказ. Несмотря на уединённый образ жизни, он не упускает случая покритиковать реалити-шоу, которое сделало его известным.

Анастасия Дашко — от мошенничества к семейному счастью

Как сложилась жизнь Анастасии Дашко после проекта. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashko.anastasia, © Kinopoisk

Анастасия Дашко запомнилась своей энергией и умением привлекать внимание. Однако после проекта она оказалась в центре крупного скандала, связанного с мошенничеством. Настя провела два года в колонии, но после освобождения начала жизнь с чистого листа. Сегодня она счастливая жена и мама двоих детей и вместе с мужем занимается бизнесом по грузоперевозкам.

Венцеслав Венгржановский — маг, которого мы не забудем

Где теперь Венцеслав Венгржановский: маг из шоу «Дом-2». Фото © VK / Венцеслав Венгржановский, © Kinopoisk

Венцеслав, известный как маг, стал воплощением эксцентричности на «Доме-2». После проекта он перепробовал множество профессий: от съёмок в клипах до работы продавцом. Его личная жизнь также была полна взлётов и падений — брак с Дарьей Некрасовой продлился всего три года. Сейчас он испытывает финансовые трудности, но продолжает искать себя.

Роман Третьяков — жизнь после романов на экране

Роман Третьяков: чем занят экс-герой «Дома-2». Фото © VK / Роман Третьяков, © ТАСС / Елизавета Клементьева

Харизматичный Роман Третьяков покорил зрителей своим юмором и яркими отношениями с Ольгой Бузовой. После проекта он женился, стал отцом и некоторое время работал на телевидении. Сейчас Роман занимается стендапом, проводит мероприятия и предпочитает не раскрывать детали личной жизни.

Елена Беркова — скандальная звезда, которой не всё по плечу

Елена Беркова: скандалы, политика и новая жизнь. Фото © Telegram / Елена Беркова 🔥 OFFICIAL, © kino-teatr

Елена Беркова вошла в историю проекта как одна из самых эпатажных девушек шоу. Её участие в «Доме-2» было недолгим, но ярким. После проекта Лена вела передачи, танцевала в ночных клубах и даже баллотировалась на пост мэра Сочи. Несмотря на попытки найти себя, Беркова неоднократно попадала в неприятные ситуации. Сейчас она занимается воспитанием сына и старается держаться подальше от скандалов.

Рустам Солнцев — эпатаж вне времени

Рустам Солнцев: эпатаж вне времени. Фото © Telegram / Руся расскажет!, Руся расскажет!

Рустам Солнцев из реалити-шоу «Дом-2» стал синонимом провокации. Его скандальные выходки на проекте и после него не оставляли равнодушными никого. Сегодня он управляет косметическим салоном, продолжает привлекать внимание к своей персоне и остаётся одной из самых заметных фигур из числа бывших участников.

Алёна Водонаева — блогер, бизнесвумен и яркая личность

Алёна Водонаева: путь от реалити-шоу до бизнеса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenavodonaeva, © VK / Алена Водонаева

Алёна Водонаева всегда привлекала внимание своей харизмой и внешностью. После «Дома-2» она успешно занялась телевидением, запустила свой бренд одежды и стала популярным блогером. Сегодня Алёна — это пример успешной самореализации, совмещающий материнство и предпринимательство.