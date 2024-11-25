Агата Муцениеце показала трогательное архивное видео с сыном в День матери

35-летняя актриса Агата Муцениеце уже несколько месяцев не видела своего 11-летнего сына Тимофея. Мальчик живёт с отцом, актёром Павлом Прилучным. Звезда кино отпраздновала День матери без сына. В соцсетях она сделала репост трогательного ролика, смонтированного её фан-клубом. На архивных кадрах Агата проводит время с Тимофеем и дочкой Мией: путешествует, дурачится и общается с детьми.

Агата Муцениеце показала открытку в День матери. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Неизвестно, поздравил ли Тимофей маму с праздником лично. Ранее Муцениеце рассказывала, что ребёнок отказывается общаться с ней и отписался от неё в соцсетях. Тимофей до сих пор жив`т с отцом и мачехой Зепюр Брутян. По словам актрисы, она не собирается ехать к Павлу с приставами, чтобы не нанести сыну лишнюю психологическую травму, и ждёт Тимофея дома.

Со стороны Прилучного и его адвоката звучат другие предположения. Они считают, что таким образом Муцениеце пытается избежать фиксации нежелания Тимофея переезжать к матери, что могло бы повлиять на судебное решение. Адвокат утверждает, что после выдачи исполнительного листа Агата не связывалась с сыном.

«Адвокат актёра предполагает, что Агата делает это по одной причине — чтобы не был зафиксирован тот факт, что Тимофей категорически не хочет переезжать от отца к матери», — говорится в журнале Starhit.