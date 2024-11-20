Павел Прилучный проводит время с сыном Тимофеем, несмотря на постановление суда

Актер Павел Прилучный продолжает проводить время с 11-летним сыном Тимофеем, несмотря на решение суда, которое постановило, что мальчик должен жить с матерью, актрисой Агатой Муцениеце. В своём блоге звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» поделился моментами, проведенными с сыном.

В недавно опубликованном видео Прилучный показывает, как Тимофей вместе с ним едет в автомобиле, играя на новой приставке, купленной отцом. Павел отметил, что теперь его сын наслаждается даже пробками на дорогах. Кроме того, актер поделился фотографией из салона, где они обновили свои стрижки, подписав снимок: «Серьезные люди».

Эти откровения Прилучного вызывают интерес, так как ранее Агата Муцениеце открыто призналась в своих ошибках в воспитании детей и выразила сожаление, что Тимофей не хочет возвращаться к матери. Напомним, что конфликт между экс-супругами обострился после того, как Агата добилась увеличения алиментов на содержание Тимофея и 8-летней дочери Мии. В ответ Павел подал иск на определение места жительства детей.

18 октября суд вынес решение в пользу Агаты, определив, что Тимофей должен жить с матерью. Однако Павел Прилучный до сих пор не вернул сына бывшей жене, и Агата утверждает, что не видела мальчика с августа. Судя по публикациям Павла, Тимофей чувствует себя хорошо рядом с отцом. В любом случае, надеемся, что интересы ребенка будут защищены, и он будет счастлив вне зависимости от текущих разногласий между родителями.