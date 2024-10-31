Буйнов за миллион пожмёт руку, а Прилучный улыбнётся: Назван заработок звёзд на красных дорожках

Сейчас для артистов наступили не самые лучшие времена. Щедрые корпоративы, где богатые заказчики готовы были платить миллионы, канули в Лету. Также народ неохотно ходит в кино и на концерты, на ТВ значительно сократилось число развлекательных шоу в пользу аналитических, новостных и политических передач. Поэтому если раньше звёзды рассматривали выход на красную дорожку, как дополнительный пиар, то теперь берут за это весьма внушительные суммы. Гонорары некоторых популярных актёров и певцов раскрыл продюсер Сергей Дворцов в беседе с kp.ru.

Например, за появление на премьере того или иного фильма или проекта Александр Буйнов требует миллион рублей. При этом за эту сумму певец не споёт ни одной песни. Он просто пройдётся по красной дорожке и, возможно, пожмёт вам руку. Такая же цена и у Авраама Руссо. Стоит отметить, что гонорар также зависит от места проведения мероприятия. Если это не Москва, то ценник автоматически повышается на 300-500 тысяч рублей.

В свою очередь звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Сергей Бурунов готов стать гостем светского раута или фестиваля за 2,4 млн рублей. Интересно, что «гардемарин» Дмитрий Харатьян берёт в разы меньше — всего 200 тысяч рублей.

«Павел Прилучный принципиально не ходит на светские мероприятия — только на премьеры собственных фильмов. Но за миллион рублей рассмотрит предложение и, скорее всего, от него не откажется. Бывшая жена звезды сериала «Мажор» актриса Агата Муцениеце запрашивает гонорар в 150-200 тысяч рублей», — поделился прайсом экс-супругов Дворцов.