«Навести порчу, чтобы сдох»: Муцениеце хотела отомстить Прилучному по-чёрному

Агата Муцениеце поделилась своими сложными чувствами в отношении бывшего мужа Павла Прилучного. В недавнем интервью актриса откровенно рассказала о трудных периодах в жизни, когда ей приходили в голову необычные идеи для решения проблем — например, обращения к магам и колдунам. Она призналась, что иногда испытывала желание навести порчу на Павла, но, к счастью, это оставалось лишь в ее мыслях.

«Бывали моменты, когда мне хотелось, чтобы он исчез. Но это были только мысли, я ничего не предпринимала. Хотела просто выразить свои эмоции, но все в порядке», — рассказала Агата в беседе с Владом Череватым на шоу «Без масок».

Актриса также вспомнила, что обращалась к экстрасенсам. Она посетила известную участницу телешоу, которая утверждала, что у нее есть сглаз, и предложила провести очищение. Воспоминания об этом опыте остались у Агаты яркими: свечи, странные звуки, напоминающие световые мечи из фильмов — все это создало незабываемую атмосферу.