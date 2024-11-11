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11 ноября, 14:09

«Навести порчу, чтобы сдох»: Муцениеце хотела отомстить Прилучному по-чёрному

Агата Муцениеце призналась, что хотела навести порчу на мужчину

Агата Муцениеце поделилась своими сложными чувствами в отношении бывшего мужа Павла Прилучного. В недавнем интервью актриса откровенно рассказала о трудных периодах в жизни, когда ей приходили в голову необычные идеи для решения проблем — например, обращения к магам и колдунам. Она призналась, что иногда испытывала желание навести порчу на Павла, но, к счастью, это оставалось лишь в ее мыслях.

«Бывали моменты, когда мне хотелось, чтобы он исчез. Но это были только мысли, я ничего не предпринимала. Хотела просто выразить свои эмоции, но все в порядке», — рассказала Агата в беседе с Владом Череватым на шоу «Без масок».

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Актриса также вспомнила, что обращалась к экстрасенсам. Она посетила известную участницу телешоу, которая утверждала, что у нее есть сглаз, и предложила провести очищение. Воспоминания об этом опыте остались у Агаты яркими: свечи, странные звуки, напоминающие световые мечи из фильмов — все это создало незабываемую атмосферу.

«Я ходила к Виктории Райдос. Она раскидывала мне таро и проводила очищение. Она сказала, что на мне много сглаза. Накрыла меня простыней, зажгла свечи и издавала странные звуки, как будто кто-то махал мечом из «Звездных войн». Я думала, что это она свечами играет», — поделилась актриса.

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Напомним, что Агата Муцениеце ещё в 2020 году объявила о расставании с Павлом Прилучным после девяти лет брака. В июне того года пара официально развелась. Актёры продолжают через суд решать, с кем останутся их дети Мия и Тимофей. Суд предложил малышам самим выбрать, с кем они хотят жить.

Обложка ©

vk.com/ Agata Muceniece

Алексей Берковиц
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