Прилучный и Муцениеце продолжают делить детей: Актёр хочет забрать дочь у матери
Павел Прилучный заявил, что хотел бы забрать жить к себе дочь Мию от Муцениеце
Павел Прилучный, Агата Муцениеце. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Вадим Тараканов
Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают делить детей после развода. 11-летний сын Тимофей уже пару месяцев живёт с отцом, и по словам актрисы, общаться с ней не хочет. Дочка Мия же больше предпочитает общество матери, однако актёр готов и её забрать к себе.
«Я был бы счастлив оставить с собой и Мию, но она, напротив, хочет жить с мамой, это сугубо её желание, которое я уважаю и не пытаюсь на него как-то повлиять», — заявил Прилучный в интервью «7 Дней».
Прилучный, что дочка приехала к нему на осенние каникулы, после чего она уедет обратно к матери. Актёр отметил, что старается посвящать детям всё свободное время, они вместе отмечают праздники и важные даты. Он также опроверг появившуюся в сетях информацию о сборе компромата на Муцениеце.
Агата ранее заявила, что её сын Тимофей совсем перестал с ней общаться после переезда к отцу. Он не хочет контактировать ни с ней, ни с сестрой. Бывшие супруги продолжают решать вопрос о том, с кем останутся дети через суд.
Напомним, ещё в 2020 году Муцениеце объявила о расставании с Прилучным после девяти лет брака. В июне пара официально развелась. В феврале 2023-го артистка подала в суд, чтобы выписать бывшего из московской квартиры за 30 миллионов рублей. Весной её иск удовлетворили, однако она решила пойти до конца и потребовала от него компенсировать все затраты. Кстати, сам Прилучный долго не грустил — в августе 2022 года звезда российских сериалов сыграл свадьбу с 26-летней коллегой по цеху Зепюр Брутян, а вскоре они обзавелись пополнением.