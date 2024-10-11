Прилучный и Муцениеце продолжают делить детей: Актёр хочет забрать дочь у матери

Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают делить детей после развода. 11-летний сын Тимофей уже пару месяцев живёт с отцом, и по словам актрисы, общаться с ней не хочет. Дочка Мия же больше предпочитает общество матери, однако актёр готов и её забрать к себе.

«Я был бы счастлив оставить с собой и Мию, но она, напротив, хочет жить с мамой, это сугубо её желание, которое я уважаю и не пытаюсь на него как-то повлиять», — заявил Прилучный в интервью «7 Дней».