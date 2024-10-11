Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 10:22

Прилучный и Муцениеце продолжают делить детей: Актёр хочет забрать дочь у матери

Павел Прилучный заявил, что хотел бы забрать жить к себе дочь Мию от Муцениеце

Павел Прилучный, Агата Муцениеце. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Вадим Тараканов

Павел Прилучный, Агата Муцениеце. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Вадим Тараканов

Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают делить детей после развода. 11-летний сын Тимофей уже пару месяцев живёт с отцом, и по словам актрисы, общаться с ней не хочет. Дочка Мия же больше предпочитает общество матери, однако актёр готов и её забрать к себе.

«Я был бы счастлив оставить с собой и Мию, но она, напротив, хочет жить с мамой, это сугубо её желание, которое я уважаю и не пытаюсь на него как-то повлиять»,заявил Прилучный в интервью «7 Дней».

«Сегодня одна, завтра другая»: Продюсер раскрыл, из-за чего в семье Павла Прилучного кипят испанские страсти
«Сегодня одна, завтра другая»: Продюсер раскрыл, из-за чего в семье Павла Прилучного кипят испанские страсти

Прилучный, что дочка приехала к нему на осенние каникулы, после чего она уедет обратно к матери. Актёр отметил, что старается посвящать детям всё свободное время, они вместе отмечают праздники и важные даты. Он также опроверг появившуюся в сетях информацию о сборе компромата на Муцениеце.

Агата ранее заявила, что её сын Тимофей совсем перестал с ней общаться после переезда к отцу. Он не хочет контактировать ни с ней, ни с сестрой. Бывшие супруги продолжают решать вопрос о том, с кем останутся дети через суд.

Напомним, ещё в 2020 году Муцениеце объявила о расставании с Прилучным после девяти лет брака. В июне пара официально развелась. В феврале 2023-го артистка подала в суд, чтобы выписать бывшего из московской квартиры за 30 миллионов рублей. Весной её иск удовлетворили, однако она решила пойти до конца и потребовала от него компенсировать все затраты. Кстати, сам Прилучный долго не грустил — в августе 2022 года звезда российских сериалов сыграл свадьбу с 26-летней коллегой по цеху Зепюр Брутян, а вскоре они обзавелись пополнением.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Павел Прилучный
  • Агата Муцениеце
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров