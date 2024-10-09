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9 октября, 15:57

Дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце впервые приехала в дом к отцу после суда

Агата Муцениеце с дочерью Мией. © Telegram/AgataMucenieceLife

Агата Муцениеце с дочерью Мией. © Telegram/AgataMucenieceLife

Актриса Агата Муцениеце всё-таки отправила дочь Мию на каникулы к звёздному отцу Павлу Прилучному, с которым она сейчас в суде борется за детей. У Прилучного и его новой супруги Зепюр Брутян сейчас гостит ещё один ребёнок Агаты — сын Тимофей.

Зепюр Брутян сразу же выложила видео с детьми в соцсетях. На кадрах — настоящая семейная идиллия: Павел накрывает на стол, за которым уже сидит сын Тимофей, а рядом весело играют Мия и Микаэль (сын Прилучного и Брутян).

Павел Прилучный с детьми. Видео © Telegram/Zepyur Priluchnaya

Напомним, Муцениеце и Прилучный продолжают через суд решать, с кем останутся их дети Мия и Тимофей. Ранее суд предложил малышам самим выбрать, с кем они хотят жить — с мамой или отцом. Тимофей уже долгое время гостит у Прилучного, и Муцениеце жалуется, что сын перестал с ней общаться после этого переезда. Сама она собралась в отпуск и на это время хотела оставить Мию отцу.

Дочь Муцениеце и Прилучного решила пойти по стопам родителей и уже отыграла первый спектакль
Дочь Муцениеце и Прилучного решила пойти по стопам родителей и уже отыграла первый спектакль
Алена Пенчугина
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