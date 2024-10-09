Дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце впервые приехала в дом к отцу после суда

Актриса Агата Муцениеце всё-таки отправила дочь Мию на каникулы к звёздному отцу Павлу Прилучному, с которым она сейчас в суде борется за детей. У Прилучного и его новой супруги Зепюр Брутян сейчас гостит ещё один ребёнок Агаты — сын Тимофей.