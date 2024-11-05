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5 ноября, 15:31

«Хорош подарок»: Сын Муцениеце и Прилучного отписался от мамы в соцсетях в день рождения отца

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофей отписался от матери в соцсетях

Агата Муцениеце с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Актёр Павел Прилучный отмечает 37-й день рождения во вторник, 5 ноября. Его сын от уже бывшей супруги Агаты Муцениеце — Тимофей — отписался от матери в Instagram*. При этом мальчик до сих пор подписан на мачеху Зепюр Брутян, на самого Прилучного и сестру Мию.

Комментарии под постами Тимофея. Скрин © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / priluchnytimofey

Комментарии под постами Тимофея. Скрин © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / priluchnytimofey

Пользователи соцсети считают, что за мальчика его страницы ведёт Брутян. Некоторые даже отметили, что Тимофей якобы лайкает комментарии, в которых призывают Муцениеце «отстать от мальчика».

«Это Тима сделал папе подарок на день рождения?», «Хорош подарок», «Что же такое… Совсем непонятно, кто против кого мальчика настраивает там», — пишут пользователи.

«Не знаю, что делать»: Агата Муцениеце не видела сына с августа
«Не знаю, что делать»: Агата Муцениеце не видела сына с августа
Комментарии под постами Тимофея. Скрин © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / priluchnytimofey

Комментарии под постами Тимофея. Скрин © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / priluchnytimofey

Прилучный обвинил Муцениеце в играх с психикой детей
Прилучный обвинил Муцениеце в играх с психикой детей

Напомним, что Агата Муцениеце ещё в 2020 году объявила о расставании с Павлом Прилучным после девяти лет брака. В июне того года пара официально развелась. Актёры продолжают через суд решать, с кем останутся их дети Мия и Тимофей. Суд предложил малышам самим выбрать, с кем они хотят жить. Прилучный уверяет, что готов отдавать детям всё свободное время и любовь. Муцениеце же утверждает, что бывший муж просто не желает платить алименты, поэтому и хочет оставить детей себе. На фоне разбирательств у актрисы начались с детьми. Так, она заявила, что её сын Тимофей совсем перестал с ней общаться после переезда к отцу. Позднее появились душераздирающие кадры прощания актрисы с мальчиком.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Дарья Нарыкова
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