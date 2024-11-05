«Хорош подарок»: Сын Муцениеце и Прилучного отписался от мамы в соцсетях в день рождения отца

Актёр Павел Прилучный отмечает 37-й день рождения во вторник, 5 ноября. Его сын от уже бывшей супруги Агаты Муцениеце — Тимофей — отписался от матери в Instagram*. При этом мальчик до сих пор подписан на мачеху Зепюр Брутян, на самого Прилучного и сестру Мию.