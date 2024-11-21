Life.ru узнал, почему Муцениеце после суда так и не забрала сына у Прилучного

Агата Муцениеце не забирает сына у Павла Прилучного уже месяц, так как их общий ребёнок не хочет жить с мамой. После решения суда о том, что 11-летний сын бывших супругов Тимофей остаётся жить с Агатой, актрисе был выдан исполнительный лист.

Как утверждает сторона защиты Прилучного, Муцениеце до сих пор не предъявила этот лист, хотя после заседания прошёл уже месяц. Адвокат актёра предполагает: Агата делает это по одной причине — чтобы не был зафиксирован тот факт, что Тимофей категорически не хочет переезжать от отца к матери.

Ведь это предрешит решение суда по существу. С момента, как актрисе был выдан исполнительный лист, по словам адвоката, никаких звонков и сообщений от Агаты сыну не было. Как и попыток с ним увидеться.

В беседе с SHOT адвокат Агаты Муцениеце подтвердил, что Тимофей не хочет жить с Агатой. Также многое зависит от осознанности мамы или папы — того, кто живёт с ребёнком. По словам защиты Агаты, возвращать исполнительный лист не обязательно, так как предписания по нему не могут быть выполнены. Адвокат уверена, что единственно верный вариант в этой ситуации — сесть за стол переговоров с психологом и решить вопрос.