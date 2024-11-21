Life.ru узнал, почему Муцениеце после суда так и не забрала сына у Прилучного
SHOT: Сын Муцениеце и Прилучного не хочет жить с мамой, несмотря на решение суда
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Агата Муцениеце не забирает сына у Павла Прилучного уже месяц, так как их общий ребёнок не хочет жить с мамой. После решения суда о том, что 11-летний сын бывших супругов Тимофей остаётся жить с Агатой, актрисе был выдан исполнительный лист.
Как утверждает сторона защиты Прилучного, Муцениеце до сих пор не предъявила этот лист, хотя после заседания прошёл уже месяц. Адвокат актёра предполагает: Агата делает это по одной причине — чтобы не был зафиксирован тот факт, что Тимофей категорически не хочет переезжать от отца к матери.
Ведь это предрешит решение суда по существу. С момента, как актрисе был выдан исполнительный лист, по словам адвоката, никаких звонков и сообщений от Агаты сыну не было. Как и попыток с ним увидеться.
В беседе с SHOT адвокат Агаты Муцениеце подтвердил, что Тимофей не хочет жить с Агатой. Также многое зависит от осознанности мамы или папы — того, кто живёт с ребёнком. По словам защиты Агаты, возвращать исполнительный лист не обязательно, так как предписания по нему не могут быть выполнены. Адвокат уверена, что единственно верный вариант в этой ситуации — сесть за стол переговоров с психологом и решить вопрос.
Сейчас проводятся судебная психологическая и педагогическая экспертиза для определения места жительства ребёнка, её результаты будут готовы, предварительно, к январю 2025 года.
Напомним, что Агата Муцениеце ещё в 2020 году объявила о расставании с Павлом Прилучным после девяти лет брака. В июне того года пара официально развелась. Актёры продолжают через суд решать, с кем останутся их дети Мия и Тимофей. Суд предложил малышам самим выбрать, с кем они хотят жить. Недавно стало известно, что актриса даже хотела навести порчу на бывшего.