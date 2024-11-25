«Семенович надеется на счастье с бизнесменом»: сваха высказалась о романе певицы

Певица и телеведущая Анна Семенович впервые вышла в свет со своим возлюбленным, бизнесменом Денисом Шреером, который пока ещё находится в процессе развода. Эксперт по отношениям Анна Осипова поделилась своим мнением о будущем этой яркой пары с порталом «Страсти».

Анна Осипова отметила, что Анна Семенович — яркая и романтичная личность, которая стремится к любви и семейному счастью. По словам свахи, певица стойко защищает своего возлюбленного от слухов о его семейном статусе, несмотря на то, что это её тревожит.

«Существуют обычные формальности, которые, как всем кажется, не влияют на настоящую любовь, пусть так и случится в паре Анны и Дениса, но Вселенная часто играет по своим правилам. Радует одно, что мужчина оказался честными и не стал скрывать свое настоящее семейное положение», — сказала Осипова.

Сваха уверена, что 44-летняя Семенович всю жизнь мечтала о создании семьи. Она считает, что Анна устала быть одна и Денис появился в её жизни в нужный момент. «Можно сказать, всё легло как по маслу. Время покажет, но дай Бог, чтобы у ребят случилась настоящая любовь и Анна, наконец, обрела счастье полноценной семьи и материнства, о котором она мечтала долгие годы», — заключила Осипова.

Несмотря на многочисленные романы, пока попытки создания семьи у Анны Семенович, экс-солистки группы «Блестящие», не увенчались успехом. В составе группы Анна исполняла такие хиты, как «Новогодняя песня», «Агент 007», «Восточные сказки» (совместно с Arash) и другие. Семенович также вела шоу, например, «Барышня и кулинар» на телеканале «ТВ Центр», передача о здоровом образе жизни «Правила движения» на телеканале «Россия-1», реалити-шоу «Машина» на телеканале «Перец» и другие. Также 16 ноября 2024 года Анна Семенович стала ведущей шоу «НоваЯ» на Пятом канале.