«Он точно знает, что нужно»: Кристина Асмус намекнула на новый роман

Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсетях пост, который вызвал бурную реакцию у её поклонников. Звезда сериала «Интерны» поделилась уютным кадром, на котором она расслабляется после тяжёлого рабочего дня. Однако внимание фанатов привлёк не столько сам снимок, сколько сопровождающий его текст.

Актриса опубликовала фотографию, на которой она лежит на диване, укутанная в тёплый плед, с чашкой в руках. Под снимком артистка написала: «Когда он точно знает, что тебе нужно после смены. Апероль Шприц, плед, травяной чай, скаченные серии нового сериала и возможность покормить с руки». Многие подписчики поняли эти слова как намёк на то, что в жизни актрисы появился новый избранник.

Напомним, что ранее Асмус состояла в отношениях с актёром Романом Евдокимовым. Их роман начался во время совместной работы в театре имени М. Н. Ермоловой. Однако, несмотря на кажущуюся идиллию, пара рассталась. Причины разрыва до сих пор не были официально озвучены.

Поклонники актрисы активно обсуждают её пост, высказывая предположения о том, кто же стал новым избранником звезды. Многие выражают надежду, что Кристина наконец-то нашла своё счастье. Однако есть и те, кто относятся к этой новости с осторожностью, считая, что это может быть очередным пиар-ходом.