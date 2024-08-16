Гигантское испытание на прочность: Сваха объяснила, почему Харламов бросил Асмус

Пока одни поклонники популярного российского юмориста Гарика Харламова обсуждают его третий брак с актрисой Екатериной Ковальчук, вторые всё ещё пытаются понять причину развода резидента Comedy Club со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус.

Своим мнением о причинах расставания звёздной пары поделилась сваха Анна Осипова. Она заявила, что жирную точку в отношениях знаменитостей поставил фильм "Текст", получивший скандальную славу из-за откровенных сексуальных сцен с бывшей возлюбленной Харламова.

"Как бы мужчина лояльно и с пониманием ни относился к профессии своей жены, как бы ни был интегрирован в мир современного кинематографа, как Гарик, это гигантское испытание на прочность отношений", — заявила сваха в интервью порталу "Страсти".