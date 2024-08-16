Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 19:43

Гигантское испытание на прочность: Сваха объяснила, почему Харламов бросил Асмус

Сваха Осипова: Харламов и Асмус расстались из-за фильма "Текст"

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garikkharlamov, asmuskristina

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garikkharlamov, asmuskristina

Пока одни поклонники популярного российского юмориста Гарика Харламова обсуждают его третий брак с актрисой Екатериной Ковальчук, вторые всё ещё пытаются понять причину развода резидента Comedy Club со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус.

Своим мнением о причинах расставания звёздной пары поделилась сваха Анна Осипова. Она заявила, что жирную точку в отношениях знаменитостей поставил фильм "Текст", получивший скандальную славу из-за откровенных сексуальных сцен с бывшей возлюбленной Харламова.

"Как бы мужчина лояльно и с пониманием ни относился к профессии своей жены, как бы ни был интегрирован в мир современного кинематографа, как Гарик, это гигантское испытание на прочность отношений", — заявила сваха в интервью порталу "Страсти".

Светятся счастьем: Появились фото со свадьбы Гарика Харламова и его прекрасной избранницы
Светятся счастьем: Появились фото со свадьбы Гарика Харламова и его прекрасной избранницы

Осипова подчеркнула, что Гарик хорошо знаком с издержками актёрской профессии, однако прежде всего он мужчина, поэтому появление супруги в настолько откровенных сценах подкосило его. Сваха уверена, что в отношениях звёзд и так были проблемы, а участие Асмус в фильме "Текст" лишь поставило финальную точку в их браке.

Недавно Life.ru сообщал, что актриса снова блеснула "эротическим" талантом на сцене. Кстати, по мнению психолога, супруги Гарика Харламова похожи между собой.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Гарик Харламов
  • Кристина Асмус
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров