Гигантское испытание на прочность: Сваха объяснила, почему Харламов бросил Асмус
Сваха Осипова: Харламов и Асмус расстались из-за фильма "Текст"
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garikkharlamov, asmuskristina
Пока одни поклонники популярного российского юмориста Гарика Харламова обсуждают его третий брак с актрисой Екатериной Ковальчук, вторые всё ещё пытаются понять причину развода резидента Comedy Club со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус.
Своим мнением о причинах расставания звёздной пары поделилась сваха Анна Осипова. Она заявила, что жирную точку в отношениях знаменитостей поставил фильм "Текст", получивший скандальную славу из-за откровенных сексуальных сцен с бывшей возлюбленной Харламова.
"Как бы мужчина лояльно и с пониманием ни относился к профессии своей жены, как бы ни был интегрирован в мир современного кинематографа, как Гарик, это гигантское испытание на прочность отношений", — заявила сваха в интервью порталу "Страсти".
Осипова подчеркнула, что Гарик хорошо знаком с издержками актёрской профессии, однако прежде всего он мужчина, поэтому появление супруги в настолько откровенных сценах подкосило его. Сваха уверена, что в отношениях звёзд и так были проблемы, а участие Асмус в фильме "Текст" лишь поставило финальную точку в их браке.
Недавно Life.ru сообщал, что актриса снова блеснула "эротическим" талантом на сцене. Кстати, по мнению психолога, супруги Гарика Харламова похожи между собой.