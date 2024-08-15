Светятся счастьем: Появились фото со свадьбы Гарика Харламова и его прекрасной избранницы

43-летний юморист Гарик Харламов наслаждается первыми неделями брака с молодой избранницей Катериной Ковальчук. В своём блоге артист опубликовал снимки со свадьбы, на которых молодожёны светятся от счастья.

"Если бы не изобрели фотоаппарат, а потом не родились бы люди, которые умеют правильно им манипулировать, то не было бы этих замечательных фотографий с нашей свадьбы!"— написал Гарик на своей странице.