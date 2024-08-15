Светятся счастьем: Появились фото со свадьбы Гарика Харламова и его прекрасной избранницы
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук поделились фотографиями со свадьбы
Кадр со свадьбы Харламова. Фото. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov / Игорь Булгак и Александра Аксентьева
43-летний юморист Гарик Харламов наслаждается первыми неделями брака с молодой избранницей Катериной Ковальчук. В своём блоге артист опубликовал снимки со свадьбы, на которых молодожёны светятся от счастья.
Кадр со свадьбы Харламова. Фото. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov / Игорь Булгак и Александра Аксентьева
"Если бы не изобрели фотоаппарат, а потом не родились бы люди, которые умеют правильно им манипулировать, то не было бы этих замечательных фотографий с нашей свадьбы!"— написал Гарик на своей странице.
Церемонию обмена кольцами вёл Бурунов. Фото. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov / Игорь Булгак и Александра Аксентьева
На снимки попал и актёр Сергей Бурунов, который вёл выездную регистрацию.
Кадр со свадьбы Харламова. Фото. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov / Игорь Булгак и Александра Аксентьева
Кадр со свадьбы Харламова. Фото. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov / Игорь Булгак и Александра Аксентьева
Кадр со свадьбы Харламова. Фото. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov / Игорь Булгак и Александра Аксентьева
Напомним, что пара расписалась ещё в июне. 31-летняя актриса опубликовала сделанное на полароид фото с женихом из загса. Тогда с нарядами они не стали запариваться, однако решили возместить всё на официальном мероприятии. 8 августа появились первые видео с тайной свадьбы юмориста и его избранницы в Подмосковье. По оценкам экспертов, торжество обошлось молодым в 5 миллионов рублей. Но несмотря на кругленькую сумму, которую пришлось выложить за организацию банкета, молодые сильно сэкономили, так как приглашённые артисты выступали на празднике "по дружбе".