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8 августа, 13:06

Психолог объяснил, почему жёны Гарика Харламова похожи и чем Ковальчук для шоумена лучше Асмус

Психолог Самбурский: С Катериной Ковальчук Гарик Харламов нашёл лёгкость

Катерина Ковальчук, Гарик Харламов, Кристина Асмус. Фото © kinopoisk, (https://www.kinopoisk.ru/picture/3338134/) © ТАСС / Елизавета Клементьева, © kinopoisk (https://www.kinopoisk.ru/picture/2460089/)

Катерина Ковальчук, Гарик Харламов, Кристина Асмус. Фото © kinopoisk, (https://www.kinopoisk.ru/picture/3338134/) © ТАСС / Елизавета Клементьева, © kinopoisk (https://www.kinopoisk.ru/picture/2460089/)

Один из самых известных российских комиков Гарик Харламов известен не только своими успешными ролями в кино и проектами, за его личной жизнью следят миллионы россиян. Шоумен совсем недавно развёлся со второй женой Кристиной Асмус и снова женился на актрисе — Катерине Ковальчук. Они познакомились на съёмочной площадке сериала "Гусар". Девушка в своих интервью не раз отмечала что Гарик поразил её простотой в общении. О том, почему несмотря на внешнее сходство у Катерины и Кристины совершенно разные типажи, Life.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Харламову в отношениях прежде всего нужна простота и позитивное общение, точно такие же требования Гарик предъявляет и к отношениям рабочим и дружеским. Брак с Кристиной Асмус раздирали страсти и конфликты, которые становились достоянием общественности. Если рассматривать прошлые отношения Гарика, то складывается ощущение, что он выбирает абсолютно одинаковых девушек. Но это только внешняя оболочка.

Станислав Самбурский

Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной"

Харламову в отношениях прежде всего нужна простота и позитивное общение, точно такие же требования Гарик предъявляет и к отношениям рабочим и дружеским. Брак с Кристиной Асмус раздирали страсти и конфликты, которые становились достоянием общественности. Если рассматривать прошлые отношения Гарика, то складывается ощущение, что он выбирает абсолютно одинаковых девушек. Но это только внешняя оболочка.
Харламову в отношениях прежде всего нужна простота и позитивное общение, точно такие же требования Гарик предъявляет и к отношениям рабочим и дружеским. Брак с Кристиной Асмус раздирали страсти и конфликты, которые становились достоянием общественности. Если рассматривать прошлые отношения Гарика, то складывается ощущение, что он выбирает абсолютно одинаковых девушек. Но это только внешняя оболочка.

По словам Самбурского, Ковальчук и Асмус действительно похожи внешне, но с Катериной Гарик нашёл лёгкость, которая проявляется в более тёплых взглядах позах и жестах. По словам психолога, супруги сейчас живут в гармоничных отношениях, они выглядят счастливыми и спокойными.

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"Гарик, как известно ценит личное пространство и спокойствие, за что над ним неоднократно подшучивали в Comedy Club. В отличие от Кристины Асмус, новая жена Гарикавесьма закрытая и оберегает личную жизнь от посторонних глаз, несмотря на актёрскую профессию. Для Гарика такой подход, безусловно, является приятным дополнением и, скорее всего, стал одним из камней прочного фундамента", — добавил собеседник Life.ru.

Самбурский подчеркнул, что в прошлых отношениях Гарик уже пережил бесконечное количество выходов в свет, где Кристина Асмус фонтанировала эмоциями, потому что она экстраверт. Это могло какое-то время нравится Харламову, но затем он просто захотел спокойного уютного семейного счастья.

"Женившись в очередной раз, Гарик подобрал себе девушку прежде всего по психотипу. Он пересобрал свою семью, чтобы наслаждаться семейным счастьем без публичности", — заключил психолог.

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Напомним, что празднование свадьбы состоялось накануне в Подмосковье. Пара организовала церемонию через несколько месяцев после росписи. У молодожёнов в этот раз было и белое платье, и костюм, и выездная регистрация — всё как надо.

Для 43-летнего Харламова это уже третий брак. Ранее Life.ru рассказал о том, что шоумен и Ковальчук сошлись в 2021 году. В феврале 2024-го Гарик намекнул на расставание с артисткой, но в мае всё-таки показал кольцо на пальце Ковальчук. Второй женой Харламова была тоже актриса, Кристина Асмус, в этом браке родилась дочь Анастасия, которой сейчас десять лет.

Андрей Горяничев
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