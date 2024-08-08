Психолог объяснил, почему жёны Гарика Харламова похожи и чем Ковальчук для шоумена лучше Асмус
Психолог Самбурский: С Катериной Ковальчук Гарик Харламов нашёл лёгкость
Катерина Ковальчук, Гарик Харламов, Кристина Асмус. Фото © kinopoisk, (https://www.kinopoisk.ru/picture/3338134/) © ТАСС / Елизавета Клементьева, © kinopoisk (https://www.kinopoisk.ru/picture/2460089/)
Один из самых известных российских комиков Гарик Харламов известен не только своими успешными ролями в кино и проектами, за его личной жизнью следят миллионы россиян. Шоумен совсем недавно развёлся со второй женой Кристиной Асмус и снова женился на актрисе — Катерине Ковальчук. Они познакомились на съёмочной площадке сериала "Гусар". Девушка в своих интервью не раз отмечала что Гарик поразил её простотой в общении. О том, почему несмотря на внешнее сходство у Катерины и Кристины совершенно разные типажи, Life.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.
Харламову в отношениях прежде всего нужна простота и позитивное общение, точно такие же требования Гарик предъявляет и к отношениям рабочим и дружеским. Брак с Кристиной Асмус раздирали страсти и конфликты, которые становились достоянием общественности. Если рассматривать прошлые отношения Гарика, то складывается ощущение, что он выбирает абсолютно одинаковых девушек. Но это только внешняя оболочка.
По словам Самбурского, Ковальчук и Асмус действительно похожи внешне, но с Катериной Гарик нашёл лёгкость, которая проявляется в более тёплых взглядах позах и жестах. По словам психолога, супруги сейчас живут в гармоничных отношениях, они выглядят счастливыми и спокойными.
"Гарик, как известно ценит личное пространство и спокойствие, за что над ним неоднократно подшучивали в Comedy Club. В отличие от Кристины Асмус, новая жена Гарика — весьма закрытая и оберегает личную жизнь от посторонних глаз, несмотря на актёрскую профессию. Для Гарика такой подход, безусловно, является приятным дополнением и, скорее всего, стал одним из камней прочного фундамента", — добавил собеседник Life.ru.
Самбурский подчеркнул, что в прошлых отношениях Гарик уже пережил бесконечное количество выходов в свет, где Кристина Асмус фонтанировала эмоциями, потому что она экстраверт. Это могло какое-то время нравится Харламову, но затем он просто захотел спокойного уютного семейного счастья.
"Женившись в очередной раз, Гарик подобрал себе девушку прежде всего по психотипу. Он пересобрал свою семью, чтобы наслаждаться семейным счастьем без публичности", — заключил психолог.
Напомним, что празднование свадьбы состоялось накануне в Подмосковье. Пара организовала церемонию через несколько месяцев после росписи. У молодожёнов в этот раз было и белое платье, и костюм, и выездная регистрация — всё как надо.
Для 43-летнего Харламова это уже третий брак. Ранее Life.ru рассказал о том, что шоумен и Ковальчук сошлись в 2021 году. В феврале 2024-го Гарик намекнул на расставание с артисткой, но в мае всё-таки показал кольцо на пальце Ковальчук. Второй женой Харламова была тоже актриса, Кристина Асмус, в этом браке родилась дочь Анастасия, которой сейчас десять лет.