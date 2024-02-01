Гарик Харламов раскрыл имя, которое родители дали ему при рождении

Известный российский комик Гарик Харламов признался, что родители сначала дали ему другое имя. Об этом он рассказал в новом выпуске "Ошуительного хоу".

В гостях у Гарика Харламова побывали участники шоу "Натальная карта" Дмитрий Журавлёв и Олеся Иванченко. Во время беседы с ними телеведущий вспомнил про своего покойного деда.

Харламов рассказал присутствующим, что сначала его звали Андрей. Дело в том, что через две недели после того, как он родился, его дедушка Игорь скончался. После этого события, по словам комика, ему дали его нынешнее имя в честь родственника.

"Мой дед — Игорь, его тоже Гариком всю жизнь звали. Когда я родился, дед умер. Я две недели был Андреем. Меня назвали Андрей, а потом умер дедушка и в честь него переименовали в Игоря", — признался Харламов.