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1 февраля, 19:57

Гарик Харламов раскрыл имя, которое родители дали ему при рождении

Гарик Харламов признался, что родители сначала назвали его Андреем

Комик Гарик Харламов. Обложка © VK / ОХ

Комик Гарик Харламов. Обложка © VK / ОХ

Известный российский комик Гарик Харламов признался, что родители сначала дали ему другое имя. Об этом он рассказал в новом выпуске "Ошуительного хоу".

В гостях у Гарика Харламова побывали участники шоу "Натальная карта" Дмитрий Журавлёв и Олеся Иванченко. Во время беседы с ними телеведущий вспомнил про своего покойного деда.

Харламов рассказал присутствующим, что сначала его звали Андрей. Дело в том, что через две недели после того, как он родился, его дедушка Игорь скончался. После этого события, по словам комика, ему дали его нынешнее имя в честь родственника.

"Мой дед — Игорь, его тоже Гариком всю жизнь звали. Когда я родился, дед умер. Я две недели был Андреем. Меня назвали Андрей, а потом умер дедушка и в честь него переименовали в Игоря", — признался Харламов.

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Ранее Лайф сообщал, что бывшая супруга комика Гарика Харламова актриса Кристина Асмус "заразилась" от него аэрофобией. Об этом звезда "Интернов" написала в соцсетях, рассказав, как она преодолевает этот страх.

Алексей Соловьёв
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