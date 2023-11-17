Асмус раскрыла, как борется с ужасной фобией, подхваченной от Харламова

Бывшая супруга комика Гарика Харламова актриса Кристина Асмус "заразилась" от него аэрофобией. Об этом звезда "Интернов" написала в соцсетях, рассказав, как она преодолевает этот страх.

"Мы это сделали! Было очень страшно, но мы с дочерью полетели на воздушном шаре. Это новая смотровая площадка в Будапеште на высоте 150 метров. В своё время Гарик заразил меня аэрофобией, теперь я чувствую себя дискомфортно на любой высоте при любой обстановке. Ну, кроме как на ручках любимого мужчины", — поделилась актриса.