"Сумасшедший скандал": Асмус рассказала о жёсткой травле после выхода фильма "Текст"

Нашумевший фильм "Текст" режиссёра Клима Шипенко вышел на экраны осенью 2019 года и сразу оказался в эпицентре скандала. Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что после выхода кинокартины подверглась жёсткой травле.

По словам артистки, это был сумасшедший скандал. Асмус отметила, что кинокартина так сильно повлияла на некоторых людей, что они начали угрожать ей расправой, а особо ретивые даже хотели выгнать её из страны и лишить родительских прав.

"А всё потому, что, по мнению моралистов, я совершила преступление против человечества — я сыграла в кино", — заявила Асмус в беседе с kp.ru.

Стоит отметить, что муж Асмус Гарик Харламов тогда утверждал, что гордится своей женой за то, что она сыграла такую роль. Несмотря на это, спустя несколько месяцев пара объявила о разводе.