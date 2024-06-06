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6 июня, 19:59

Гарик Харламов женился в третий раз

Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Юморист и телеведущий Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Радостной новостью в соцсетях поделилась новоиспечённая супруга.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук поженились. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук поженились. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

31-летняя актриса опубликовала сделанное на полароид фото с мужем из ЗАГСа. Судя по снимку, с одеждой жених и невеста заморачиваться не стали: Ковальчук пришла не церемонию в белой блузке и джинсах, а Харламов свадебному костюму с бабочкой предпочёл кэжуал — он предстал в серых брюках и белой футболке, а сверху накинул голубую рубашку.

Катерина Ковальчук после свадьбы с Гариком Харламовым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Катерина Ковальчук после свадьбы с Гариком Харламовым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Также на своей странице Ковальчук опубликовала фото с отцом и сестрой — коллегой по цеху, актрисой Анной Ковальчук, известной многим по сериалу "Тайны следствия". Вероятно, свадьба проходила в узком кругу, и пара решила пригласить только самых близких.

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Отметим, что это уже третий брак в жизни 43-летнего шоумена. Как сообщал Life.ru, Харламов и Ковальчук сошлись в 2021 году. Причём отношения звёздной пары не всегда складывались гладко. В феврале 2024-го комик даже намекнул на расставание с артисткой. А в мае показал кольцо на пальце Ковальчук и спровоцировал слух о помолвке. Второй женой Харламова была тоже актриса, Кристина Асмус, в браке родилась дочь Анастасия, которой сейчас десять лет.

Никита Осипов
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