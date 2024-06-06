Гарик Харламов женился в третий раз

31-летняя актриса опубликовала сделанное на полароид фото с мужем из ЗАГСа. Судя по снимку, с одеждой жених и невеста заморачиваться не стали: Ковальчук пришла не церемонию в белой блузке и джинсах, а Харламов свадебному костюму с бабочкой предпочёл кэжуал — он предстал в серых брюках и белой футболке, а сверху накинул голубую рубашку.