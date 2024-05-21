Кристина Асмус кардинально сменила имидж

Кристина Асмус появилась на публике с новой стрижкой. Актриса с новым возлюбленным посетила церемонию вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. На фото — она в чёрном платье и причёской "под мальчика".

Кристина Асмус на премии в Москве и её новый возлюбленный (справа налево). Фото © Портал "Страсти"

Судя по фото портала "Страсти", Асмус пришла в чёрном платье, подчеркнула губы тёмной помадой и слегка выделила глаза. Бывший кавалер актрисы Роман Евдокимов также присутствовал на мероприятии, но на дорожку не вышел. К слову, он был заявлен в качестве номинанта в категории "Лучшая мужская роль".