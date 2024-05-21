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21 мая, 07:15

Кристина Асмус кардинально сменила имидж

Кристина Асмус появилась на премии в Москве с новой ультракороткой стрижкой

Кристина Асмус с новой стрижкой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina

Кристина Асмус с новой стрижкой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina

Кристина Асмус появилась на публике с новой стрижкой. Актриса с новым возлюбленным посетила церемонию вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. На фото — она в чёрном платье и причёской "под мальчика".

Кристина Асмус на премии в Москве и её новый возлюбленный (справа налево). Фото © Портал "Страсти"

Кристина Асмус на премии в Москве и её новый возлюбленный (справа налево). Фото © Портал "Страсти"

Судя по фото портала "Страсти", Асмус пришла в чёрном платье, подчеркнула губы тёмной помадой и слегка выделила глаза. Бывший кавалер актрисы Роман Евдокимов также присутствовал на мероприятии, но на дорожку не вышел. К слову, он был заявлен в качестве номинанта в категории "Лучшая мужская роль".

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Напомним, Кристина Асмус уже удивляла аудиторию неожиданными изменениями в имидже. Например, минувшей осенью актриса предстала перед фанатами в жутковатом "кровавом" образе. Фото она сопроводила признанием о своей работе.

Матвей Константинов
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