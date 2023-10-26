Кристина Асмус с окровавленным лицом сделала признание о своей работе
Кристина Асмус призналась, что за 20 лет работы ни разу не получала премии
Кристина Асмус призналась, что за 20 лет работы никогда не получала кинопремии. Свои мысли по этому поводу она высказала в одной из социальных сетей и сопроводила фото с реалистичным "окровавленным" гримом.
Фото, которым Кристина Асмус сопроводила свой пост. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina
"Да, мы получили множество премий за культовый фильм "Текст", но лично я — никогда. Как-то я нахожусь вне всей этой тусовки. При том, что премии — не показатель профессионализма, часто предсказуемы и всегда субъективны, потешить эго, безусловно, хочется. Ведь премия — нотариально заверенное признание коллег", — написала актриса.
Она считает, что самое приятное в премиях — не сами награды, а номинации. Так, выбирая подходящие для этого работы, "отборщики" отсматривают множество примеров. Из-за этого само попадание в номинацию, по её словам, является своеобразным знаком качества.
К слову, впервые за долгое время Асмус была дважды номинирована за главную роль в рамках "Золотого орла". Актриса призналась, что это обрадовало её. Правда, получит ли она премию, неизвестно.
Лайф рассказывал, что Кристина Асмус получила серьёзный перелом во время съёмок в Выборге Ленинградской области. По словам актрисы, во время прыжка она сломала ногу, причём со смещением, требующим операции.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina