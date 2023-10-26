Кристина Асмус с окровавленным лицом сделала признание о своей работе

Кристина Асмус призналась, что за 20 лет работы никогда не получала кинопремии. Свои мысли по этому поводу она высказала в одной из социальных сетей и сопроводила фото с реалистичным "окровавленным" гримом.

Фото, которым Кристина Асмус сопроводила свой пост. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina

"Да, мы получили множество премий за культовый фильм "Текст", но лично я — никогда. Как-то я нахожусь вне всей этой тусовки. При том, что премии — не показатель профессионализма, часто предсказуемы и всегда субъективны, потешить эго, безусловно, хочется. Ведь премия — нотариально заверенное признание коллег", — написала актриса.

Она считает, что самое приятное в премиях — не сами награды, а номинации. Так, выбирая подходящие для этого работы, "отборщики" отсматривают множество примеров. Из-за этого само попадание в номинацию, по её словам, является своеобразным знаком качества.

К слову, впервые за долгое время Асмус была дважды номинирована за главную роль в рамках "Золотого орла". Актриса призналась, что это обрадовало её. Правда, получит ли она премию, неизвестно.