Кристина Асмус получила тяжёлый перелом ноги во время съёмок в Выборге

Актриса Кристина Асмус получила серьёзную травму, требующую операции, во время съёмок в Выборге. Об этом она рассказала в соцсети.

"Я сломала ногу. Со смещением. Причём очень сложное смещение, без операции никак... Не в кадре, за кадром, когда готовилась к крупному плану. Высокий прыжок, приземление на подвёрнутую ногу всем весом, ещё и с сильной инерцией", — поделилась Асмус.

Несмотря на травму, актриса доиграла крупный план и только после этого отправилась в больницу. По всей видимости, в дальнейшем она тоже не собирается отлёживаться, поскольку призвала поклонников не сдавать билеты на спектакли.