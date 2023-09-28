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28 сентября, 12:30

Кристина Асмус получила тяжёлый перелом ноги во время съёмок в Выборге

<p>Кристина Асмус сломала ногу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina</p>

Кристина Асмус сломала ногу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina

Актриса Кристина Асмус получила серьёзную травму, требующую операции, во время съёмок в Выборге. Об этом она рассказала в соцсети.

"Я сломала ногу. Со смещением. Причём очень сложное смещение, без операции никак... Не в кадре, за кадром, когда готовилась к крупному плану. Высокий прыжок, приземление на подвёрнутую ногу всем весом, ещё и с сильной инерцией", — поделилась Асмус.

Несмотря на травму, актриса доиграла крупный план и только после этого отправилась в больницу. По всей видимости, в дальнейшем она тоже не собирается отлёживаться, поскольку призвала поклонников не сдавать билеты на спектакли.

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Ранее Кристина Асмус рассказала, что была жертвой домашнего насилия. По её словам, будучи студенткой, встречалась с парнем полтора года, который оказался "жестоким маньяком-абьюзером". Этот период жизни оказался тяжёлым для артистки.

Евгения Колесникова
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