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8 августа, 08:32

Появились первые видео с тайной свадьбы Харламова и Ковальчук в Подмосковье

Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zvezdy.showbiz

Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zvezdy.showbiz

В Подмосковье прошла долгожданная свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Пара организовала церемонию через несколько месяцев после росписи. У молодожёнов в этот раз было и белое платье, и костюм, и выездная регистрация — всё как надо.

Сергей Бурунов произносит речь на церемонии регистрации брака Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zvezdy.showbiz

Гостями на празднике стали представители шоу-бизнеса: Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Сергей Бурунов и многие другие. Звёзды и исполнители поздравили молодожёнов с прекрасным событием. Пел для пары Сосо Павлиашвили.

Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Видео © t.me / aleko_n17

Также на свадьбе присутствовали родственники. Главными гостями стали мамы и бабушки, сёстры и самые родные люди.

Гарик Харламов женился в третий раз
Гарик Харламов женился в третий раз

"Дорогие молодожёны, Игорь и Екатерина. Сегодня знаменательный день. Два одиноких парусника, бессмысленно блуждающих в огромном океане жизни, прибило к берегу любви и надежды", сказал актёр Сергей Бурунов во время регистрации брака, которую он и проводил.

Напомним, что для 43-летнего Харламова это уже третий брак. Ранее Life.ru рассказал о том, что шоумен и Ковальчук сошлись в 2021 году. В феврале 2024-го Гарик намекнул на расставание с артисткой, но в мае всё-таки показал кольцо на пальце Ковальчук и спровоцировал слух о помолвке. Второй женой Харламова была тоже актриса, Кристина Асмус, в браке родилась дочь Анастасия, которой сейчас десять лет.

Наталья Афонина
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