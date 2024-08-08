Появились первые видео с тайной свадьбы Харламова и Ковальчук в Подмосковье
Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zvezdy.showbiz
В Подмосковье прошла долгожданная свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Пара организовала церемонию через несколько месяцев после росписи. У молодожёнов в этот раз было и белое платье, и костюм, и выездная регистрация — всё как надо.
Сергей Бурунов произносит речь на церемонии регистрации брака Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zvezdy.showbiz
Гостями на празднике стали представители шоу-бизнеса: Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Сергей Бурунов и многие другие. Звёзды и исполнители поздравили молодожёнов с прекрасным событием. Пел для пары Сосо Павлиашвили.
Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Видео © t.me / aleko_n17
Также на свадьбе присутствовали родственники. Главными гостями стали мамы и бабушки, сёстры и самые родные люди.
"Дорогие молодожёны, Игорь и Екатерина. Сегодня знаменательный день. Два одиноких парусника, бессмысленно блуждающих в огромном океане жизни, прибило к берегу любви и надежды", — сказал актёр Сергей Бурунов во время регистрации брака, которую он и проводил.
Напомним, что для 43-летнего Харламова это уже третий брак. Ранее Life.ru рассказал о том, что шоумен и Ковальчук сошлись в 2021 году. В феврале 2024-го Гарик намекнул на расставание с артисткой, но в мае всё-таки показал кольцо на пальце Ковальчук и спровоцировал слух о помолвке. Второй женой Харламова была тоже актриса, Кристина Асмус, в браке родилась дочь Анастасия, которой сейчас десять лет.