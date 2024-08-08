Появились первые видео с тайной свадьбы Харламова и Ковальчук в Подмосковье

В Подмосковье прошла долгожданная свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Пара организовала церемонию через несколько месяцев после росписи. У молодожёнов в этот раз было и белое платье, и костюм, и выездная регистрация — всё как надо.

Сергей Бурунов произносит речь на церемонии регистрации брака Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zvezdy.showbiz

Гостями на празднике стали представители шоу-бизнеса: Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Сергей Бурунов и многие другие. Звёзды и исполнители поздравили молодожёнов с прекрасным событием. Пел для пары Сосо Павлиашвили.

Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Видео © t.me / aleko_n17

Также на свадьбе присутствовали родственники. Главными гостями стали мамы и бабушки, сёстры и самые родные люди.