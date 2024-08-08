Стала известна стоимость свадьбы Харламова
Kp.ru: Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук обошлась в 5 млн рублей
Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zvezdy.showbiz
43-летний юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук, которые расписались в июне, наконец сыграли пышную свадьбу. На торжестве решили не экономить: праздник обошёлся им в 5 миллионов рублей.
По данным kp.ru, в эту сумму вошли расходы на аренду коттеджного посёлка Agalarov Estate в Московской области, банкет и алкоголь для 55 гостей. Кроме того, по данным журналистов, только декор, съёмка и наряд невесты опустошили карманы молодых не менее чем на миллион рублей.
На мероприятии выступал актёр Сергей Бурунов — он вёл саму церемонию обмена кольцами. Также на празднике спел Сосо Павлиашвили. Несмотря на то что гонорары артистов насчитывают миллионы, предположительно, они выступали бесплатно, так как давно дружат с юмористом.
Ранее Life.ru рассказывал, что пара расписалась ещё в июне. Тогда 31-летняя актриса опубликовала сделанное на полароид фото с мужем из загса. Судя по снимку, с росписью решили не заморачиваться: Ковальчук пришла на церемонию в белой блузке и джинсах, а Харламов — в обычной футболке в сочетании с голубой рубашкой. Теперь же появились первые видео с тайной свадьбы юмориста и его избранницы в Подмосковье.