Стала известна стоимость свадьбы Харламова

43-летний юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук, которые расписались в июне, наконец сыграли пышную свадьбу. На торжестве решили не экономить: праздник обошёлся им в 5 миллионов рублей.

По данным kp.ru, в эту сумму вошли расходы на аренду коттеджного посёлка Agalarov Estate в Московской области, банкет и алкоголь для 55 гостей. Кроме того, по данным журналистов, только декор, съёмка и наряд невесты опустошили карманы молодых не менее чем на миллион рублей.

На мероприятии выступал актёр Сергей Бурунов — он вёл саму церемонию обмена кольцами. Также на празднике спел Сосо Павлиашвили. Несмотря на то что гонорары артистов насчитывают миллионы, предположительно, они выступали бесплатно, так как давно дружат с юмористом.