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8 августа, 19:35

Стала известна стоимость свадьбы Харламова

Kp.ru: Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук обошлась в 5 млн рублей

Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zvezdy.showbiz

Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zvezdy.showbiz

43-летний юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук, которые расписались в июне, наконец сыграли пышную свадьбу. На торжестве решили не экономить: праздник обошёлся им в 5 миллионов рублей.

По данным kp.ru, в эту сумму вошли расходы на аренду коттеджного посёлка Agalarov Estate в Московской области, банкет и алкоголь для 55 гостей. Кроме того, по данным журналистов, только декор, съёмка и наряд невесты опустошили карманы молодых не менее чем на миллион рублей.

На мероприятии выступал актёр Сергей Бурунов — он вёл саму церемонию обмена кольцами. Также на празднике спел Сосо Павлиашвили. Несмотря на то что гонорары артистов насчитывают миллионы, предположительно, они выступали бесплатно, так как давно дружат с юмористом.

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Ранее Life.ru рассказывал, что пара расписалась ещё в июне. Тогда 31-летняя актриса опубликовала сделанное на полароид фото с мужем из загса. Судя по снимку, с росписью решили не заморачиваться: Ковальчук пришла на церемонию в белой блузке и джинсах, а Харламов — в обычной футболке в сочетании с голубой рубашкой. Теперь же появились первые видео с тайной свадьбы юмориста и его избранницы в Подмосковье.

Александра Мышляева
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