Кристина Асмус снова блеснула "эротическим" талантом на сцене и вогнала в краску даже искушённых зрителей

Актриса Кристина Асмус на сцене Театра Ермоловой в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" исполнила сцену эротического содержания, которая вызвала у комментаторов неоднозначную реакцию. Видео с реалистичной игрой артистов опубликовал телеграм-канал "Хуже и не скажешь" .

В комментариях под публикацией тут же вспомнили скромность персонажа Асмус Вари Черноус из сериала "Интерны", а также отметили талант актрисы в произведениях такого жанра. Некоторым подписчикам показалась весьма вульгарной такая сцена, в связи с чем режиссёра спектакля одарили порцией "отрицательных оваций" за то, что он "превратил в бордель" заведение, в котором по призванию должна жить культура.