Кристина Асмус снова блеснула "эротическим" талантом на сцене и вогнала в краску даже искушённых зрителей
Кристина Асмус продемонстрировала постельную сцену в Театре Ермоловой
Кристина Асмус. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina
Актриса Кристина Асмус на сцене Театра Ермоловой в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" исполнила сцену эротического содержания, которая вызвала у комментаторов неоднозначную реакцию. Видео с реалистичной игрой артистов опубликовал телеграм-канал "Хуже и не скажешь".
Кристина Асмус (справа) в постельной сцене в Театре Ермоловой. Скриншот видео © Телеграм / "Хуже и не скажешь".
В комментариях под публикацией тут же вспомнили скромность персонажа Асмус Вари Черноус из сериала "Интерны", а также отметили талант актрисы в произведениях такого жанра. Некоторым подписчикам показалась весьма вульгарной такая сцена, в связи с чем режиссёра спектакля одарили порцией "отрицательных оваций" за то, что он "превратил в бордель" заведение, в котором по призванию должна жить культура.
Репертуар Кристины Асмус говорит о том, что актриса не боится смелых экспериментов и ярких перемен в жизни. Ранее она удивила подписчиков новой короткой стрижкой. Артистка заявилась на церемонию вручения премии Гильдии кастинг-директоров, где её новый образ сразу заметили увлечённые фотографы.