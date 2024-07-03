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3 июля, 14:30

Кристина Асмус снова блеснула "эротическим" талантом на сцене и вогнала в краску даже искушённых зрителей

Кристина Асмус продемонстрировала постельную сцену в Театре Ермоловой

Кристина Асмус. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

Кристина Асмус. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

Актриса Кристина Асмус на сцене Театра Ермоловой в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" исполнила сцену эротического содержания, которая вызвала у комментаторов неоднозначную реакцию. Видео с реалистичной игрой артистов опубликовал телеграм-канал "Хуже и не скажешь".

Кристина Асмус (справа) в постельной сцене в Театре Ермоловой. Скриншот видео © Телеграм / "Хуже и не скажешь".

Кристина Асмус (справа) в постельной сцене в Театре Ермоловой. Скриншот видео © Телеграм / "Хуже и не скажешь".

В комментариях под публикацией тут же вспомнили скромность персонажа Асмус Вари Черноус из сериала "Интерны", а также отметили талант актрисы в произведениях такого жанра. Некоторым подписчикам показалась весьма вульгарной такая сцена, в связи с чем режиссёра спектакля одарили порцией "отрицательных оваций" за то, что он "превратил в бордель" заведение, в котором по призванию должна жить культура.

Роман с сыном подполковника и развод с Харламовым: Как изменилась личная жизнь Кристины Асмус
Роман с сыном подполковника и развод с Харламовым: Как изменилась личная жизнь Кристины Асмус

Репертуар Кристины Асмус говорит о том, что актриса не боится смелых экспериментов и ярких перемен в жизни. Ранее она удивила подписчиков новой короткой стрижкой. Артистка заявилась на церемонию вручения премии Гильдии кастинг-директоров, где её новый образ сразу заметили увлечённые фотографы.

Владимир Озеров
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