Вера Брежнева намекнула на новый роман с тайным возлюбленным

42-летняя певица Вера Брежнева поделилась в соцсетях откровением о своём новом романе. Артистка анонсировала выход нового сингла, который, вероятно, посвящен её личной романтической истории, начавшейся ещё в юности. Про это сообщил портал WomanHit.

«Я впервые встретила его, когда мне было 18, но вскоре мы расстались. Затем встретились снова и даже жили вместе несколько месяцев. Но как иногда случается, что-то пошло не так… Он ждал меня… И теперь я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днём. Наконец, я готова рассказать об этом», — пишет Вера Брежнева.

Певица не раскрывает личность своего избранника — поклонникам остаётся только догадываться, о ком это написано. Однако её теплые слова и такой романтический анонс новой песни позволяют предположить, что эти отношения играют важную роль в её жизни.

В начале ноябре Валерий и Константин Меладзе выпустили новую песню, в которой многие поклонники видят отсылки к отношениям с Верой. Стоит заметить, что и сама Брежнева делилась в интервью, что разрыв с мужем дался ей непросто. Некоторые считают, что в паре возникли серьёзные разногласия на почве политики, что могло привести к разводу.