Новая муза: Раскрыты подробности личной жизни Меладзе после разрыва с Брежневой

У продюсера Константина Меладзе после расставания с певицей Верой Брежневой появилась новая муза, которая гораздо младше его. Как рассказал Life.ru концертный директор, продюсер Сергей Дворцов, такие творческие люди не могут долгое время быть одни.

Недавно Меладзе выпустил песню со своим братом Валерием после долгого творческого перерыва. Многие пользователи Сети заподозрили, что это обусловлено появлением новой музы в жизни композитора. Некоторые же считают, что свежая композиция является неким посланием для Брежневой. Дворцов поддержал мнение комментаторов и сообщил, что музыкант действительно обзавёлся новым молодым источником творческого вдохновения.

«На самом деле, говоря по поводу новой музы Меладзе, она безусловно у него есть, потому что такие люди, как композиторы, творческие люди, не могут быть долго одни. Поэтому новая спутница у него в любом случае присутствует, даже говорят такое, соответственно, в кулуарах наших», — признался собеседник Life.ru.

По словам продюсера, новая муза Меладзе моложе его в несколько раз, но студенткой она уже не является. Дворцов выразил уверенность в том, что пассией музыканта стала начинающая певица, которая внешне или чертами характера похожа на Брежневу.

Вместе с этим продюсер считает, что новая песня может быть посланием к бывшей — Вере Брежневой. Он убеждён, что Меладзе до сих пор её любит и мечтает вернуть, однако певица эти отношения возобновлять не собирается. В настоящий момент она увлечена творчеством и своей личной жизнью, заключил собеседник Life.ru.