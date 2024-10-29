«Скатилась ниже плинтуса»: Веру Брежневу в трусах и колготках захейтили в Сети

Певица Вера Брежнева в соцсетях поделилась кадрами со съёмок клипа на песню «Зупини». Однако выбранный артисткой образ вызвал весьма неоднозначную реакцию у поклонников.

Брежнева появилась в кадре в телесном бюстгальтере с нашивками в виде глаз с длиннющими ресницами, чёрных трусах и капроновых колготках. Такой экстравагантный выбор моментально стали обсуждать фанаты 42-летней звезды. Кто-то остался в восторге от трусов Брежневой, а кто-то раскритиковал певицу за излишнюю откровенность.

Вера Брежнева на съёмках нового клипа. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa

«Докатились, мадам», — прокомментировал снимки один из фолловеров.

«Вера, ну, зачем прямо вот так. Оставьте немного загадки», — добавил другой.

«Скатилась ниже плинтуса», — отметил ещё один.

Вера Брежнева на съёмках нового клипа. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa

В то же время нашлись и те, кто увидел в роковом образе Брежневой свежий взгляд на её творчество. Фанаты поддержали артистку, отметив, что та великолепно выглядит и сохраняет индивидуальность, несмотря на критику.