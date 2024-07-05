Раскрыт гонорар, за который Вера Брежнева готова выступить в России
Продюсер Дворцов: Брежнева выступит в России за гонорар 10 миллионов рублей
Певица Вера Брежнева. Обложка © Кино-театр.ру
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая уже больше двух лет живёт за границей и строит карьеру там, до сих пор может дать концерт в России. Анкета исполнительницы размещена на некоторых сайтах отечественных агентств, предоставляющих услуги артистов. Маленький секрет звезды раскрыл продюсер Сергей Дворцов.
Он объяснил, что исполнительница может приехать в Россию на выступление, несмотря на свою политическую позицию, но заказчикам придётся выложить ей немаленькую сумму — до 10 миллионов рублей.
"В Россию она сможет приехать за гонорар не меньше 6–10 миллионов рублей. Это 100 процентов, потому что до этого, пока она в скандал не встряла, она зарабатывала довольно-таки хорошие гонорары, как у Филиппа Киркорова, — 5–6 миллионов рублей за концерт", — сказал Дворцов порталу "Страсти".
При этом заказчики сегодня не готовы отдавать такие деньги за украинскую артистку, поэтому и спроса на певицу не видно. Продюсер даже отметил, что "о ней немножко подзабыли, несмотря на то что она есть". Максимум, который россияне готовы выделить на Брежневу, — не больше полутора миллионов рублей. Такой же гонорар за выступление мог получить комик Александр Гудков. При этом после скандала с пародией на песню певца Shaman юморист исчез с поля зрения аудитории.