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5 июля, 09:48

Раскрыт гонорар, за который Вера Брежнева готова выступить в России

Продюсер Дворцов: Брежнева выступит в России за гонорар 10 миллионов рублей

Певица Вера Брежнева. Обложка © Кино-театр.ру

Певица Вера Брежнева. Обложка © Кино-театр.ру

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая уже больше двух лет живёт за границей и строит карьеру там, до сих пор может дать концерт в России. Анкета исполнительницы размещена на некоторых сайтах отечественных агентств, предоставляющих услуги артистов. Маленький секрет звезды раскрыл продюсер Сергей Дворцов.

Он объяснил, что исполнительница может приехать в Россию на выступление, несмотря на свою политическую позицию, но заказчикам придётся выложить ей немаленькую сумму — до 10 миллионов рублей.

"В Россию она сможет приехать за гонорар не меньше 6–10 миллионов рублей. Это 100 процентов, потому что до этого, пока она в скандал не встряла, она зарабатывала довольно-таки хорошие гонорары, как у Филиппа Киркорова, — 5–6 миллионов рублей за концерт", — сказал Дворцов порталу "Страсти".

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При этом заказчики сегодня не готовы отдавать такие деньги за украинскую артистку, поэтому и спроса на певицу не видно. Продюсер даже отметил, что "о ней немножко подзабыли, несмотря на то что она есть". Максимум, который россияне готовы выделить на Брежневу, — не больше полутора миллионов рублей. Такой же гонорар за выступление мог получить комик Александр Гудков. При этом после скандала с пародией на песню певца Shaman юморист исчез с поля зрения аудитории.

Наталья Афонина
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