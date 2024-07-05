Раскрыт гонорар, за который Вера Брежнева готова выступить в России

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая уже больше двух лет живёт за границей и строит карьеру там, до сих пор может дать концерт в России. Анкета исполнительницы размещена на некоторых сайтах отечественных агентств, предоставляющих услуги артистов. Маленький секрет звезды раскрыл продюсер Сергей Дворцов.

Он объяснил, что исполнительница может приехать в Россию на выступление, несмотря на свою политическую позицию, но заказчикам придётся выложить ей немаленькую сумму — до 10 миллионов рублей.

"В Россию она сможет приехать за гонорар не меньше 6–10 миллионов рублей. Это 100 процентов, потому что до этого, пока она в скандал не встряла, она зарабатывала довольно-таки хорошие гонорары, как у Филиппа Киркорова, — 5–6 миллионов рублей за концерт", — сказал Дворцов порталу "Страсти".