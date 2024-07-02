"Готов Родину продать": Раскрыт баснословный гонорар Гудкова до русофобских выходок

Гонорар комика Александра Гудкова до скандала с пародией на песню певца Shaman (Ярослав Дронов) "Я русский" мог достигать полутора миллионов рублей лишь за выступление. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, ранее Гудков вытворял русофобские штучки, которые впоследствии и стали причиной его исчезновения. Дворцов уверен, что возвращение некогда популярного комика на отечественное телевидение никогда не состоится, потому что такие выходки "не прощаются". В то же время, как считает эксперт, у Гудкова всё ещё есть шанс исправиться: для этого ему нужно публично принести извинения и уехать на спецоперацию (СВО).

"Он носит несколько масок, и одна из них уже слетела. Гудков готов за деньги Родину продать, к большому сожалению. Мне искренне его жаль, он продажный", — высказался продюсер в беседе с порталом "Страсти".