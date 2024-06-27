За сколько Игорь Николаев "выпьет за любовь" на вашем корпоративе — продюсер раскрыл его гонорары

Известный российский певец Игорь Николаев за один корпоратив получает пять миллионов рублей. Расценки на частные выступления артиста раскрыл продюсер Сергей Дворцов. По его словам, Николаев до сих пор достаточно популярен и вполне востребован: он выступает, пишет новые песни и ездит на гастроли.

"На самом деле Игорь — замечательный человек, артист, безумно талантливый трудяга. Он работает всегда 24 на 7, и ему вроде бы не помеха семья. На данный момент у него гонорары высокие. То есть одно его выступление стоит в районе 3–4 миллионов рублей по Москве. В регионах чуть поменьше. Частные корпоративы — в районе 5 миллионов рублей", — цитирует его портал "Страсти".

При этом даже не стоит ждать того, что Николаев в ближайшее время может завершить карьеру. Он нацелен выпускать хиты, у него большие творческие планы, подчеркнул продюсер. По его словам, артист также способен совмещать семью и карьеру, что по силам далеко не всем.

Поклонники при этом поговаривают, что исполнителю хита "Малиновое вино" нужно сменить супругу, ведь секрет его хитов прост — он вдохновлялся любимыми женщинами и посвящал песни им. Но слухов о разводе с Проскуряковой нет. Дворцов уверен, что этого не произойдёт.