Раскрыто забавное прозвище, которым Пугачёва наделила Игоря Николаева из-за его усов
Кузьмин: Пугачёва в молодости называла Игоря Николаева Дальневосточной Креветкой
Концерт в Юрмале, посвящённый 70-летию композитора Раймонда Паулса. Слева направо: композитор Игорь Крутой, певица Алла Пугачёва, певец Игорь Николаев. Обложка © ИТАР-ТАСС / Владимир Старков
Певица Алла Пугачёва в молодости называла композитора Игоря Николаева Дальневосточной Креветкой — из-за формы его усов и места рождения. Об этом рассказал брат музыканта Владимира Кузьмина певец Александр Кузьмин.
"Пугачёва очень любит Игоря. Когда мы все вместе дружили, она его называла Моцартом, а ещё в шутку окрестила его Дальневосточной Креветкой. А всё потому, что Николаев родом с острова Сахалин и в молодости он носил усы в форме креветки", — вспомнил Кузьмин в беседе с Prozvezd.
Он также рассказал, что здоровью Николаева в молодости можно было только позавидовать: вместе они могли сидеть до утра, "выпивая и обсуждая различные жизненные и музыкальные моменты", а через несколько часов — уже ехать на концерты.
Напомним, российский певец и композитор Игорь Николаев 15 сентября попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. У звезды обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. Позже появилась информация о том, что народный артист перенёс тяжёлую операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. Друг композитора сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно и Николаев уже шутит.