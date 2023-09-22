Раскрыто забавное прозвище, которым Пугачёва наделила Игоря Николаева из-за его усов

Певица Алла Пугачёва в молодости называла композитора Игоря Николаева Дальневосточной Креветкой — из-за формы его усов и места рождения. Об этом рассказал брат музыканта Владимира Кузьмина певец Александр Кузьмин.

"Пугачёва очень любит Игоря. Когда мы все вместе дружили, она его называла Моцартом, а ещё в шутку окрестила его Дальневосточной Креветкой. А всё потому, что Николаев родом с острова Сахалин и в молодости он носил усы в форме креветки", — вспомнил Кузьмин в беседе с Prozvezd.