Тест: Никто не сможет отгадать все неправильно переведённые названия фильмов СССР

Советский кинематограф оставил заметный след не только в истории страны, но и в культуре всего мира. Уникальные сюжеты, глубокие эмоции и яркие персонажи переводились на множество языков. Менялись и названия фильмов. Порой они получались настолько смешными и абсурдными, что советский зритель никогда бы не догадался, о чём идёт речь! А сможете ли вы понять, какое кино спряталось под зарубежным названием?