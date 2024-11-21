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21 ноября, 14:30

Тест: Никто не сможет отгадать все неправильно переведённые названия фильмов СССР

Смотрели известные кинокартины «Невеста в мешке», «Спасайся, если умеешь!» или «Чудо-котёл»? Думаете, что нет? Поверьте, вы ошибаетесь…

Советский кинематограф оставил заметный след не только в истории страны, но и в культуре всего мира. Уникальные сюжеты, глубокие эмоции и яркие персонажи переводились на множество языков. Менялись и названия фильмов. Порой они получались настолько смешными и абсурдными, что советский зритель никогда бы не догадался, о чём идёт речь! А сможете ли вы понять, какое кино спряталось под зарубежным названием?

Фильмы Эльдара Рязанова тоже неоднократно забирали зарубежные награды и пользовались большим успехом за границей, а фразы персонажей разлетелись по всему миру. Сможете ли вы отгадать, кому из героев картин великого режиссёра принадлежат эти цитаты? А если молодость прошла в 90-е, вы с лёгкостью сможете продолжить строки из песен легендарной группы «На-На» на 6/6!

Тест: Только 1% советских зрителей сможет ответить, из каких советских фильмов эти шутки
Тест: Только 1% советских зрителей сможет ответить, из каких советских фильмов эти шутки
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Виктория Мишинкина
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