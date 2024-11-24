Тест: Мама Дяди Фёдора или многодетная обезьянка — кто вы из мам мультфильмов СССР
Ответьте на 5 простых вопросов о принципах воспитания детей, а мы расскажем, кто ваш соулмейт из мира мультфильмов!
Когда, если не в День матери, в голове ярче всего всплывают воспоминания о любящих объятиях самого близкого человека, словах поддержки и бесконечной заботе, в каком бы возрасте мы ни были? Отзывчивые, строгие, мудрые, весёлые мамы встречаются не только в жизни, но и в старых добрых мультфильмах, которые смотрел каждый советский ребёнок. Сейчас многие дети СССР уже сами стали родителями, но вот манеры воспитания могли привиться ещё с ранних лет. Давайте проверим, черты какой мультмамы передались вам?
Считаете, что дисциплина и контроль — основы воспитания детей? Тогда нужно быть осторожным и не переборщить, ведь чрезмерная строгость к ребёнку может привести к очень печальным последствиям. Узнайте, как распознать в себе «злую мачеху» и обезвредить внутреннего абьюзера, здесь. А с этим тестом справятся только выросшие в СССР — нужно отгадать название мультиков по кадру с осенью на 7/7.
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