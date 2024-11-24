Предсказания на 2025 год. Когда закончится конфликт на Украине, что ждёт Америку, как будет расплачиваться за грехи Киев Среди пророчеств о России бывают не только предсказания благополучия и процветания страны. Некоторые старцы считают, что мир ждёт целая череда тяжёлых событий. Что предсказали на 2025 год афонский монах Стефан Карульский и Пелагея Рязанская. 23 ноября, 21:15 Предсказания на 2025 год внушают тревогу. Коллаж © Life.ru. Фото © YouTube / 11 11, © «Шедеврум», Wikipedia / pravoslavie.ws

Объединяйтесь против пришельцев

Монах Стефан Карульский был сербом и 40 лет прожил на Святой горе Афон. Он не пользовался Интернетом, но знал вещи, недоступные другим. Всю жизнь он молился за Россию и за её «православного правителя» Владимира Путина и почил в 2001 году в сербском монастыре Сланцы.

Он предсказывал России великую беду, которая произойдёт из-за того, что падёт Америка. По словам старца, США будут затоплены водой, Европу ждут страшные социальные потрясения. «Случится страшное!» — говорил он. Но ни катастрофы, ни гражданские волнения не затронут Россию. Однако из-за этих событий в мире появятся миллионы беженцев. Пришельцы хлынут в Россию и заполнят её, включая самые отдалённые уголки, «займут всё свободное пространство». Монах рекомендовал русским в эти тяжёлые времена не оставлять свои дома, заниматься натуральным хозяйством. А поскольку многие пришельцы будут настроены недружелюбно и захотят вселиться в пустующие частные дома, русским нужно будет объединяться в борьбе против иноплеменного нашествия.

Киевский крах

«Священники-переворотцы приведут народ к потере Истины». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Почившая в 1966 году старица Пелагея Рязанская (Пелагея Лобачёва), прожившая большую часть своей жизни при СССР, предсказывала, что будет на Украине через 50 лет после её смерти. «Бойтесь Киева, — предупреждала Пелагея. — Его священники-переворотцы приведут народ к потере Истины. Не будет народ киевский знать, как нужно молиться, и перестанет молиться. А те, кто будет молиться в это время, станут делать это лицемерно. Если кто осмелится их обличать, тот разгневает их. Никто в это время в Киеве уже не сможет отличить ложь от правды — и люди окончательно утратят веру».

В 2025 году Россию ждёт победа

Стефан Карульский предрекал России не только беды, но и победу в войне с Украиной. Произойти это должно в 2025 году. Более того, старец считал, что именно в 2025 году Россия превзойдёт и победит Соединённые Штаты Америки. Зависть и стремление к материальному заведут эту страну в политический и экономический тупик. Перемены, происходящие в мире, станут необратимыми. США и Европе придётся считаться с новой, сильной, победившей Россией.

Старец говорил, что в 2025 году Россия победит в войне с Украиной. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Есть, правда, и тревожный момент: Стефан Карульский предсказывал в 2025 году прямое столкновение военных сил России и США. «Разразится кровавое побоище… Но Россия выйдет из него победителем!»

Будущее: возвышение России и пришествие Антихриста

Далёкое будущее России и её возвышение Пелагея Рязанская связывала с восстановлением монархии. Многие считают, что это невозможно, но православные люди верят: что невозможно людям, возможно Богу. Произойдёт это каким-то чудесным образом, и все будут рады возвращению самодержавия.

Пелагея Рязанская. Фото © Wikipedia / pravoslavie.ws

Пелагея Рязанская предсказывала, что во время коронации нового российского самодержца произойдёт чудо: народу явится святой Серафим Саровский. Якобы так Господь даст русскому народу знак, что царь — от Бога. После этого чуда, по словам Пелагеи, русское духовенство станет преданно служить Христу, а русский народ — царю.

Радость будет омрачена тем фактом, что одновременно с этим из Америки явится Антихрист. Ему будет поклоняться весь мир, кроме русских и Русской православной церкви. Битва добра со злом будет тяжёлой, но «малое стадо Христово» победит нечисть.

«Русское духовенство станет преданно служить Христу, а русский народ — царю». Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Стефан Карульский в своих пророчествах тоже говорит о том, что в далёком будущем в России будет царь, и при этом уточняет, что победа России обеспечит ей мир на сотни лет. «Цель у всех будет одна — надолго зло изгнать. Царь обеспечит России годы покоя и процветания. Но перед этим народ русский ждут страшные испытания».

Будет война или нет — знаете, что делать

Следует упомянуть, что Пелагея Рязанская, хоть и называется в Интернете святой, в Русской православной церкви не канонизирована за высказывания против православной Церкви и священников. Не канонизирован и Стефан Карульский — возможно, для этого ещё не пришло время. Слишком мало лет прошло с момента кончины старца.

«США всегда завидовали России, её громадности, — говорил он верующим. — В начале XX века американцы дали Японии денег на войну с ней. Когда шли бои, солдаты-христиане видели, как с поля боя ангелы забирали души убитых. Когда шла Великая Отечественная война, таких свидетельств уже не было. Чтобы уцелеть, нужно исповедоваться, причащаться и ничего не бояться — это и есть ключи от Небесного Царства. Будет война с США или нет, теперь вы знаете, что делать».

Авторы Майя Новик