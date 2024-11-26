В кино зубрилы, а в жизни — настоящие стиляги: как выглядят звёзды, игравшие ботаников

Экранные ботаники давно стали любимцами зрителей. Скромные, умные и немного неуклюжие персонажи вызывают симпатию, но как выглядят и чем занимаются актёры, которые их сыграли? Мы решили заглянуть за кулисы и рассказать, как в реальной жизни изменились эти артисты и что делает их настолько популярными и интересными.

Елизавета Арзамасова: от всезнайки до иконы стиля

Чем занимаются звёзды из «Папиных дочек». Фото © Кадр из сериала «Папины дочки», режиссёры Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров и др., сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Семён Слепаков, Артур Джанибекян и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Александр Щербак

Звезда «Папиных дочек» — Елизавета Арзамасова — сегодня абсолютно непохожа на свою героиню Галину Сергеевну. С момента выхода первых серий прошло много лет — и Лиза превратилась в элегантную женщину, вдохновляющую своим стилем. Сейчас она счастлива в браке с фигуристом Ильёй Авербухом и воспитывает двоих детей. Лиза активно участвует в театральных постановках и благотворительных проектах, показывая, что успех на экране — это только начало.

Нелли Уварова: от Пушкарёвой к семейному счастью

Что стало с актрисой из «Не родись красивой». Фото © Кадр из фильма «Не родись красивой», режиссёры Карен Захаров, Станислав Назиров, Роман Просвирнин и др., сценаристы Елена Кряковцева, Михаил Соколовский, Светлана Яшина и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Артём Геодакян

Катя Пушкарёва из «Не родись красивой» стала настоящим феноменом 2000-х. В жизни же Нелли Уварова, сыгравшая этот образ, — яркая, успешная женщина, которая давно отошла от стереотипа скромной ботанички. Сейчас Нелли активно работает в театре, воспитывает двоих детей и счастлива в браке с актёром Александром Гришиным. Новость о продолжении «Не родись красивой», запланированном на 2024 год, вызвала ажиотаж, но пока Уварова размышляет, стоит ли возвращаться к своей культовой роли.

Дмитрий Шаракоис: Левин из «Интернов» покоряет новые горизонты

Как изменились актёры, игравшие ботаников. Фото © kino-teatr.ru / Онегин, © ТАСС / Вадим Тараканов

Помните Левина из сериала «Интерны»? Этот герой ассоциируется с дотошностью и неустанным стремлением к идеалу. Но в жизни Дмитрий Шаракоис совсем не такой. После успеха в сериале актёр решил выйти за рамки привычного амплуа и отправился покорять Великобританию. В Лондоне его ждали не только новые возможности, но и вызовы. Дмитрий попробовал себя в разных профессиях, включая работу официантом и маляром, но от актёрского мастерства не отказался.

Он продолжает сниматься в России, а в 2024 году зрители увидят его в комедии «До луны и обратно». Реальная жизнь Шаракоиса — это пример мужества и стремления к переменам. Его стиль и харизма сегодня вызывают восхищение, ведь за образом ботаника скрывается уверенный и целеустремлённый мужчина.

Филипп Бледный: из заучки в спортивного красавца

Как выглядят актёры-ботаники в жизни. Фото © Кадр из сериала «Папины дочки», режиссёры Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров и др., сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Семён Слепаков, Артур Джанибекян и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Александр Щербак

Филипп Бледный, сыгравший заучку Веника в «Папиных дочках», удивил всех своими метаморфозами. Сегодня его сложно узнать: регулярные тренировки помогли ему превратиться в настоящего атлета. Филипп продолжает сниматься, и в 2023 году зрители увидели его в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Но за пределами экрана он ещё больше поражает поклонников своей энергией и современным подходом к жизни.

Александр Стекольников: ботаник только на экране

Где сейчас звёзды сериалов про зубрил. Фото © Кадр из сериала «Универ. Новая общага», режиссёры Константин Смирнов, Максим Зыков, Шота Гамисония и др., сценаристы Артём Гончаров, Данил Троценко, Сергей Кинстлер и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Вадим Тараканов

Роль Вали из «Универа» принесла Александру Стекольникову популярность, но сам он не имеет ничего общего с этим образом. Александр активно работает в театре, занимается преподаванием и готовится к новым ролям, в том числе в продолжении «Универа». В реальной жизни он раскрепощённый и уверенный в себе человек, который не боится пробовать новое.