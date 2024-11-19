Пятилетний сын Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой встал на лёд первый раз в жизни

Младший сын фигуриста Ильи Авербуха Лёва впервые встал на коньки и вышел на каток вместе с отцом. Об этом рассказала супруга хореографа — актриса Лиза Арзамасова, показав видео с первыми шагами их ребёнка по льду.

Сын Авербуха и Арзамасовой впервые на льду. Видео © Telegram / Арзамасова Лиза

Звезда сериала «Папины дочки» показала, как Лёва надевает коньки и выходит на лёд. Конечно, кататься самостоятельно мальчуган ещё не умеет и его придерживает отец, но это не мешает им обоим получать удовольствие, что видно невооружённым взглядом. Ранее Авербух рассказывал, что был бы рад, если бы его сын выбрал для себя карьеру фигуриста, но не станет настаивать, если это призвание Лёве не подойдёт.