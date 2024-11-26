Бывшая солистка «Комбинации» Татьяна Иванова опровергла сведения о воссоединении

Воссоединения популярной в 1990-е годы женской поп-группы «Комбинация» пока не будет. Об этом сообщила одна из участниц коллектива Татьяна Иванова. Она подчеркнула, что концерт в Кремле является «разовой акцией».

«[Совместное выступление в Кремле] — это разовая акция. Ни о каком воссоединении речи пока не идёт», — приводит ТАСС слова Ивановой.

Иванова с Апиной споют «Американ бой», «Бухгалтера», «Вишнёвую девятку» и «Не забывай» в течение примерно 20 минут. Звёзды не очень ладят, но согласились выступить вместе с повышенным гонораром. Ранее их сольные выступления стоили отдельно: Апина — 2,2 миллиона рублей, Иванова — 1 миллион рублей.

Группа «Комбинация» — это советская и российская поп-группа, которая была основана в 1988 году в Саратове. Она обрела известность в конце 1980-х и начале 1990-х благодаря своим хитам и яркому сценическому образу. В период наибольшей популярности основными вокалистками коллектива были Алёна Апина и Татьяна Иванова.

«Комбинация» славится своими запоминающимися песнями, которые стали настоящими хитами на постсоветском пространстве. Музыкальный стиль группы сочетает элементы поп-музыки, диско 80-х и особенности советской эстрады.

Кроме того, «Комбинация» привлекала внимание яркими музыкальными клипами и концертными выступлениями, в которых хореография и сценические костюмы соответствовали духу времени. Эта группа стала одной из самых значимых на музыкальной сцене конца 80-х и начала 90-х, оказав заметное влияние на культуру того периода.