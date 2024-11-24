Солистки «Комбинации» готовы забыть все обиды ради выступления на корпоративе за кругленькую сумму

Группа «Комбинация» воссоединилась после шести лет разногласий и конфликтов. Алёна Апина и Татьяна Иванова согласны эксклюзивно участвовать в новогоднем корпоративе за 5 миллионов рублей, из которых значительная сумма окажется у Апиной, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, прежде чем выступить на частных мероприятиях, певицы вновь выйдут на большую сцену в Кремле. Иванова присоединится на короткое время, чтобы исполнить хиты «Американ бой», «Бухгалтера», «Вишнёвую девятку» и «Не забывай». После этого они могут приехать к вам и поздравить с наступлением 2025 года за 5 млн.

Ранее стоимость их сольных выступлений составляла 2,2 миллиона у Апиной и миллион у Ивановой. Теперь, чтобы они смогли оставить в прошлом свои недовольства друг к другу, придётся раскошелиться ещё больше.