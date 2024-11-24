Солистки «Комбинации» готовы забыть все обиды ради выступления на корпоративе за кругленькую сумму
Mash: «Комбинация» готова выступить на корпоративе за 5 миллионов рублей
Группа «Комбинация» воссоединилась после шести лет разногласий и конфликтов. Алёна Апина и Татьяна Иванова согласны эксклюзивно участвовать в новогоднем корпоративе за 5 миллионов рублей, из которых значительная сумма окажется у Апиной, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, прежде чем выступить на частных мероприятиях, певицы вновь выйдут на большую сцену в Кремле. Иванова присоединится на короткое время, чтобы исполнить хиты «Американ бой», «Бухгалтера», «Вишнёвую девятку» и «Не забывай». После этого они могут приехать к вам и поздравить с наступлением 2025 года за 5 млн.
Ранее стоимость их сольных выступлений составляла 2,2 миллиона у Апиной и миллион у Ивановой. Теперь, чтобы они смогли оставить в прошлом свои недовольства друг к другу, придётся раскошелиться ещё больше.
Ранее Life.ru информировал, что 60-летний певец Сосо Павлиашвили увеличил стоимость своих выступлений на 10%. На новогодний праздник артист исполнит свои популярные песни «Помолимся за родителей», «Рита-Рита-Маргарита» и «Радовать» за два миллиона рублей. При этом он всегда берёт с собой семью. В плане проживания певец предпочитает только люксовые номера в пятизвёздочных отелях, с оплаченным мини-баром и фруктами.
ТАСС / Вадим Тараканов