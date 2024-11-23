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23 ноября, 09:33

Стало известно, сколько стоит пригласить Сосо Павлиашвили на свой корпоратив

Mash: Певец Сосо Павлиашвили перед Новым годом поднял цены на выступления на 10%

Сосо Павлиашвили. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Сосо Павлиашвили. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

60-летний певец Сосо Павлиашвили поднял цены на выступления на 10%. На Новый год артист готов исполнить хиты «Помолимся за родителей», «Рита-Рита-Маргарита» и «Радовать» за два миллиона рублей.

По данным Mash, на выступления артист берёт с собой семью. Павлиашвили с женой летают только бизнес-классом, а вот их сын может обойтись экономом. Что касается проживания, то певца устроит исключительно люкс в пятизвёздочном отеле, оплаченный мини-бар и фрукты.

Также в райдере указан представительский автобус, требования к водителю — аккуратность и вежливость. Перед выступлением Сосо предпочитает выпить белого сухого Chablis Grand Cru за 40 тысяч рублей. Ещё один важный пункт — не предлагать выпить с рестораторами и диаспорами за столом. При наличии нарушений корпоратив может быть отменён.

Павлиашвили увидел в коллаборации Шнурова и Инстасамки коммерческие цели
Павлиашвили увидел в коллаборации Шнурова и Инстасамки коммерческие цели

Ранее Life.ru рассказал, что Павлиашвили посетил концерт «Звезды Востока» вместе с женой Ириной. Артист выглядел элегантно в классическом костюме с галстуком, в то время как его 43-летняя супруга приковывала взгляды своим мини-платьем с блестками. Её образ дополнили причёска с крупными волнами и босоножки на шпильке, визуально удлиняющие стройные ноги.

Алена Пенчугина
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