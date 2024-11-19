Сосо Павлиашвили посетил концерт «Звезды Востока» вместе с супругой Ириной

60-летний певец Сосо Павлиашвили, известный благодаря хитам «Помолимся за родителей», «Рита-Рита-Маргарита», «Радовать» и другим, посетил концерт «Звезды Востока» вместе с супругой, сообщает Леди Mail.

Артист выглядел элегантно в классическом костюме с галстуком, в то время как 43-летняя Ирина приковывала взгляды своим мини-платьем с блестками. Её образ дополнили прическа с крупными волнами и босоножки на шпильке, визуально удлиняющие стройные ноги.

За все время на эстраде певец выпустил несколько альбомов, среди которых «Музыка друзьям» и «Пой со мной», на многие его песни сняты клипы. Сосо Павлиашвили также появлялся в различных фильмах, таких как «Новейшие приключения Буратино», «Ледниковый период», «33 квадратных метра» и «Папины дочки». Он удостоен звания заслуженного артиста России и множества наград за свои творческие достижения.

С Ириной Сосо познакомился в 1996 году. Сперва они были друзьями и коллегами, но со временем их отношения переросли в роман. В 2014 году Павлиашвили сделал возлюбленной предложение, а в 2020 году они обвенчались. У пары две дочери: 19-летняя Елизавета и 16-летняя Сандра. От первого брака у Павлиашвили есть 37-летний сын Леван.