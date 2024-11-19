Звезда «Полицейского с Рублевки» поделилась секретом своей стройности

Актриса София Каштанова, известная по ролям в сериалах «Психологини» и «Полицейский с Рублёвки», поделилась секретами своей стройности и здорового образа жизни. Об этом сообщает журнал Passion.

Звезда призналась, что придерживается сбалансированного питания, которое стало неотъемлемой частью её жизни после борьбы с заболеванием щитовидной железы. «Когда-то у меня была проблема с щитовидкой, и я была вынуждена следовать определённому питательному протоколу. Сейчас я полностью здорова, но правильное питание стало привычкой», — рассказала актриса.

По словам Софии, она избегает продуктов, содержащих глютен, свинину, кукурузу, сахар и фастфуд. Хотя иногда она себе позволяет небольшие отступления: «Говорю "почти", потому что, конечно, бывают моменты, когда я срываюсь», — уточнила она.

Особое внимание актриса уделяет питанию своих детей. София всегда объясняет малышам, какие продукты полезны, а какие — вредные. Её дочь, например, уже осознаёт последствия употребления сладкого и с юмором подмечает: «От сладкого в животе растут грибы!».