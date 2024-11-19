Лепс выступил в Казани: зрители пропустили начало из-за очередей

18 ноября в Казани состоялся концерт Григория Лепса на «Татнефть Арене». Певец начал выступление ровно в 19:00, несмотря на то, что сотни зрителей всё ещё стояли в очереди на входе, чтобы пройти досмотр — сообщил корреспондент 116.ру.

Те, кто попал на стадион позже назначенного времени, были удивлены, узнав, что концерт исполнителя уже начался.

«Рюмка водки на столе» и другие хиты артиста прозвучали для тех, кто успел занять свои места вовремя. Зрители, успевшие на концерт, подтвердили, что Лепс вышел на сцену, не обратив внимания на оставшихся снаружи фанатов.

Организаторы мероприятия сообщили, что певец также предъявил ряд необычных требований для своего комфорта: три сырых яйца, качественная туалетная бумага, вино, 12-летний виски, билеты на поезд в вагоне повышенного комфорта и несколько автомобилей, в которых можно курить.

Несмотря на возникшие неудобства, концерт прошёл успешно и подарил зрителям незабываемые впечатления.